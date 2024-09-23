https://1prime.ru/20240923/plan-851712203.html
"Смертный приговор". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского
"Смертный приговор". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Смертный приговор". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского
"План победы" Владимира Зеленского является уловкой и отвлекающим маневром. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T09:39+0300
2024-09-23T09:39+0300
2024-09-23T09:39+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского является уловкой и отвлекающим маневром. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет."Озвученный Зеленским так называемый мирный план - это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.По словам Шеремета, Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы получить поддержку от кандидатов в президенты США. Он опасается того, что с новым президентом у Зеленского не будет такой же поддержки, как у Байдена, и это будет для него равносильно "смертному приговору".Глава киевского режима ранее ранее заявил о готовности плана победы Украины, который включает мощные меры против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия знает о сущности киевского режима и продолжит достижение своих целей в рамках спецоперации независимо от этого плана.
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россия, госдума, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Госдума, Владимир Зеленский
"Смертный приговор". В Госдуме высказались о "плане победы" Зеленского
Шеремет: план Зеленского - очередная уловка и новая отвлекающая пустышка
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "План победы" Владимира Зеленского является уловкой и отвлекающим маневром. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.
"Озвученный Зеленским так называемый мирный план - это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", - отметил парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
По словам Шеремета, Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы получить поддержку от кандидатов в президенты США. Он опасается того, что с новым президентом у Зеленского не будет такой же поддержки, как у Байдена, и это будет для него равносильно "смертному приговору".
Глава киевского режима ранее ранее заявил о готовности плана победы Украины, который включает мощные меры против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия знает о сущности киевского режима и продолжит достижение своих целей в рамках спецоперации независимо от этого плана.
В США рассказали, к чему может привести "план победы" Зеленского