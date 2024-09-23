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"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами - 23.09.2024, ПРАЙМ
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"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами
"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами
Польша столкнулась с проблемой бобров, которая требует безотлагательного решения. Животные наносят вред возводимым в пострадавших от наводнения регионах страны... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T21:22+0300
2024-09-23T21:23+0300
происшествия
польша
наводнение
дональд туск
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Польша столкнулась с проблемой бобров, которая требует безотлагательного решения. Животные наносят вред возводимым в пострадавших от наводнения регионах страны насыпным дамбам, заявил в ходе выступления на встрече кризисного штаба во Вроцлаве премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщил портал Onet. Сильные проливные дожди в Польше привели к серьезным наводнениями в южных, западных и юго-западных регионах страны. В борьбе с последствиями стихии были задействованы более 26 тысяч военнослужащих.Отмечается, что Туск пообещал начать настоящую борьбу с бобрами. По его словам, "иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб".Премьер предупредил, что любые действия в отношении бобров необходимо осуществлять в рамках закона. При этом он отметил, что сохранность дамб и их защита от подкопов животных является безусловным приоритетом властей.
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польша, наводнение, дональд туск
Происшествия, ПОЛЬША, наводнение, Дональд Туск
21:22 23.09.2024 (обновлено: 21:23 23.09.2024)
 
"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами

Onet: премьер Польши обвинил бобров в подкопе дамб и пообещал вести с ними войну

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Польша столкнулась с проблемой бобров, которая требует безотлагательного решения. Животные наносят вред возводимым в пострадавших от наводнения регионах страны насыпным дамбам, заявил в ходе выступления на встрече кризисного штаба во Вроцлаве премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщил портал Onet.
Сильные проливные дожди в Польше привели к серьезным наводнениями в южных, западных и юго-западных регионах страны. В борьбе с последствиями стихии были задействованы более 26 тысяч военнослужащих.
Отмечается, что Туск пообещал начать настоящую борьбу с бобрами. По его словам, "иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб".
Премьер предупредил, что любые действия в отношении бобров необходимо осуществлять в рамках закона. При этом он отметил, что сохранность дамб и их защита от подкопов животных является безусловным приоритетом властей.
Висла - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
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ПроисшествияПОЛЬШАнаводнениеДональд Туск
 
 
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