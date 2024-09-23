https://1prime.ru/20240923/polsha-851731314.html

"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами

"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Приходится выбирать". В Польше пообещали начать войну с бобрами

Польша столкнулась с проблемой бобров, которая требует безотлагательного решения. Животные наносят вред возводимым в пострадавших от наводнения регионах страны... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T21:22+0300

2024-09-23T21:22+0300

2024-09-23T21:23+0300

происшествия

польша

наводнение

дональд туск

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Польша столкнулась с проблемой бобров, которая требует безотлагательного решения. Животные наносят вред возводимым в пострадавших от наводнения регионах страны насыпным дамбам, заявил в ходе выступления на встрече кризисного штаба во Вроцлаве премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщил портал Onet. Сильные проливные дожди в Польше привели к серьезным наводнениями в южных, западных и юго-западных регионах страны. В борьбе с последствиями стихии были задействованы более 26 тысяч военнослужащих.Отмечается, что Туск пообещал начать настоящую борьбу с бобрами. По его словам, "иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб".Премьер предупредил, что любые действия в отношении бобров необходимо осуществлять в рамках закона. При этом он отметил, что сохранность дамб и их защита от подкопов животных является безусловным приоритетом властей.

https://1prime.ru/20240912/polsha-851522961.html

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польша, наводнение, дональд туск