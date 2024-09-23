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В иркутской школе ученик напал на одноклассников

В иркутской школе ученик напал на одноклассников - 23.09.2024, ПРАЙМ

В иркутской школе ученик напал на одноклассников

В Иркутской области в Балаганском районе ученик восьмого класса напал на своих одноклассников, рассказали в СУСК РФ региона. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T12:53+0300

2024-09-23T12:53+0300

2024-09-23T13:11+0300

происшествия

россия

нападение

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Иркутской области в Балаганском районе ученик восьмого класса напал на своих одноклассников, рассказали в СУСК РФ региона.Отмечается, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности.В ведомстве сообщили, что ученик причинил телесные повреждения своим одноклассникам, впоследствии ребенка задержал школьный персонал. В СУСК заявили, что ученик не состоял на профилактических учетах. В этой связи сотрудники специальных служб выясняют мотивы школьника.

https://1prime.ru/20240922/terakt-851703390.html

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россия, нападение