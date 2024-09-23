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Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ

Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ - 23.09.2024, ПРАЙМ

Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ

Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с немецкого Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" банка ВТБ, зарегистрированная в Германии, –... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T20:08+0300

2024-09-23T20:08+0300

2024-09-23T20:08+0300

экономика

промсвязьбанк

втб

суд

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с немецкого Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" банка ВТБ, зарегистрированная в Германии, – VTB Bank (Europe) SE) около 12,1 миллиона евро, около 12 тысяч швейцарских франков и более 43 тысяч фунтов стерлингов (в сумме по текущему курсу – около 1,3 миллиарда рублей). Как следует из опубликованного определения суда, иск заявлен о взыскании "убытков, причиненных в результате блокирования операций по перечислению денежных средств… в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда". Иск поступил в суд 4 сентября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 13 декабря. В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). При этом OWH направил уведомление в ВТБ с требованием вернуть дивиденты с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро. ВТБ отмечал, что расценивает данные действия как политически мотивированные.

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промсвязьбанк, втб, суд