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Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ - 23.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/promsvyazbank-851730442.html
Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ
Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ - 23.09.2024, ПРАЙМ
Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ
Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с немецкого Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" банка ВТБ, зарегистрированная в Германии, –... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T20:08+0300
2024-09-23T20:08+0300
экономика
промсвязьбанк
втб
суд
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с немецкого Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" банка ВТБ, зарегистрированная в Германии, – VTB Bank (Europe) SE) около 12,1 миллиона евро, около 12 тысяч швейцарских франков и более 43 тысяч фунтов стерлингов (в сумме по текущему курсу – около 1,3 миллиарда рублей). Как следует из опубликованного определения суда, иск заявлен о взыскании "убытков, причиненных в результате блокирования операций по перечислению денежных средств… в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда". Иск поступил в суд 4 сентября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 13 декабря. В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). При этом OWH направил уведомление в ВТБ с требованием вернуть дивиденты с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро. ВТБ отмечал, что расценивает данные действия как политически мотивированные.
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промсвязьбанк, втб, суд
Экономика, Промсвязьбанк, ВТБ, суд
20:08 23.09.2024
 
Промсвязьбанк потребовал в суде средства от бывшей европейской "дочки" ВТБ

Промсвязьбанк потребовал в суде 1,3 млрд руб от бывшей европейской "дочки" ВТБ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Промсвязьбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с немецкого Ost-West Handelsbank (бывшая европейская "дочка" банка ВТБ, зарегистрированная в Германии, – VTB Bank (Europe) SE) около 12,1 миллиона евро, около 12 тысяч швейцарских франков и более 43 тысяч фунтов стерлингов (в сумме по текущему курсу – около 1,3 миллиарда рублей).
Как следует из опубликованного определения суда, иск заявлен о взыскании "убытков, причиненных в результате блокирования операций по перечислению денежных средств… в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда".
Иск поступил в суд 4 сентября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 13 декабря.
В апреле 2022 года после введения международных санкций против ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления VTB Bank Europe. Затем годовое собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года.
Из-за запрета бывшей материнской компании на использование названия VTB Bank Europe финансовый институт изменил название на OWH (сокращенное от Ost-West Handelsbank). При этом OWH направил уведомление в ВТБ с требованием вернуть дивиденты с 2013 года в размере 433,8 миллиона евро. ВТБ отмечал, что расценивает данные действия как политически мотивированные.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
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ЭкономикаПромсвязьбанкВТБсуд
 
 
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