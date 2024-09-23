https://1prime.ru/20240923/putin-851716365.html

Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России

Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России - 23.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России

Развитие электронной промышленности оказывает существенное влияние на обороноспособность и безопасности России. Об этом заявил российский президент Владимир... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:49+0300

2024-09-23T11:49+0300

2024-09-23T11:49+0300

экономика

россия

владимир путин

инновации

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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие электронной промышленности оказывает существенное влияние на обороноспособность и безопасности России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в своей речи для участников, организаторов и гостей 10-го российского форума "Микроэлектроника 2024". Обращение президента озвучил президент РАН Геннадий Красников."Электронная промышленность – одна из ключевых стратегических отраслей современной экономики. От ее развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны", - сказал Путин.Он также уточнил, что от состояния этой отрасли также зависят финансовый сектор и качество жизни россиян.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, инновации