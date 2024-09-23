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Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России - 23.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России
Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России - 23.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России
Развитие электронной промышленности оказывает существенное влияние на обороноспособность и безопасности России. Об этом заявил российский президент Владимир... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:49+0300
2024-09-23T11:49+0300
экономика
россия
владимир путин
инновации
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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие электронной промышленности оказывает существенное влияние на обороноспособность и безопасности России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в своей речи для участников, организаторов и гостей 10-го российского форума "Микроэлектроника 2024". Обращение президента озвучил президент РАН Геннадий Красников."Электронная промышленность – одна из ключевых стратегических отраслей современной экономики. От ее развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны", - сказал Путин.Он также уточнил, что от состояния этой отрасли также зависят финансовый сектор и качество жизни россиян.
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россия, владимир путин, инновации
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, инновации
11:49 23.09.2024
 
Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России

Путин: от развития электронной промышленности зависит обороноспособность России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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СОЧИ, 23 сен - ПРАЙМ. Развитие электронной промышленности оказывает существенное влияние на обороноспособность и безопасности России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Об этом глава государства сказал в своей речи для участников, организаторов и гостей 10-го российского форума "Микроэлектроника 2024". Обращение президента озвучил президент РАН Геннадий Красников.
"Электронная промышленность – одна из ключевых стратегических отраслей современной экономики. От ее развития во многом зависит обороноспособность и безопасность нашей страны", - сказал Путин.
Он также уточнил, что от состояния этой отрасли также зависят финансовый сектор и качество жизни россиян.
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