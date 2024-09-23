https://1prime.ru/20240923/putin-851729698.html
Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК
Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК - 23.09.2024, ПРАЙМ
Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность продления главой государства срока пребывания на службе... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T19:32+0300
2024-09-23T19:32+0300
2024-09-23T19:33+0300
россия
владимир путин
госдума
законопроект
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ, достигшего возраста 70 лет. Соответствующий документ доступен в электронной базе Госдумы. В тексте законопроекта сказано, что срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом России.
https://1prime.ru/20240923/putin-851716365.html
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россия, владимир путин, госдума, законопроект, ск рф
РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, законопроект, СК РФ
Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК
Путин внес в ГД проект о продлении срока службы председателя СК после 70 лет
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ, достигшего возраста 70 лет. Соответствующий документ доступен в электронной базе Госдумы.
В тексте законопроекта сказано, что срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом России.
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