https://1prime.ru/20240923/putin-851729698.html

Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК

Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК - 23.09.2024, ПРАЙМ

Путин предложил продлить срок пребывания на службе председателя СК

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность продления главой государства срока пребывания на службе... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T19:32+0300

2024-09-23T19:32+0300

2024-09-23T19:33+0300

россия

владимир путин

госдума

законопроект

ск рф

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ, достигшего возраста 70 лет. Соответствующий документ доступен в электронной базе Госдумы. В тексте законопроекта сказано, что срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом России.

https://1prime.ru/20240923/putin-851716365.html

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россия, владимир путин, госдума, законопроект, ск рф