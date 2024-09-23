https://1prime.ru/20240923/putin-851730715.html

Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр

Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр - 23.09.2024, ПРАЙМ

Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T20:34+0300

2024-09-23T20:34+0300

2024-09-23T20:34+0300

экономика

россия

владимир путин

бюджет

видеоигры

разработчики

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр. Соответствующий перечень поручений по итогам визита главы государства в Республику Саха (Якутия) опубликовали на сайте Кремля. Согласно документу, в целях развития креативных индустрий в России, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), кабмину РФ поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, а также рассмотреть вопрос о предоставлении этих ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития АНО "Институт развития интернета". Из перечня поручений следует, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 15 октября текущего года.

https://1prime.ru/20240923/putin-851716365.html

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россия, владимир путин, бюджет, видеоигры, разработчики