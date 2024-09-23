Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/putin-851730715.html
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр - 23.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T20:34+0300
2024-09-23T20:34+0300
экономика
россия
владимир путин
бюджет
видеоигры
разработчики
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848042_0:85:2397:1433_1920x0_80_0_0_52002a43139219aad89a3ff2772e351e.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр. Соответствующий перечень поручений по итогам визита главы государства в Республику Саха (Якутия) опубликовали на сайте Кремля. Согласно документу, в целях развития креативных индустрий в России, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), кабмину РФ поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, а также рассмотреть вопрос о предоставлении этих ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития АНО "Институт развития интернета". Из перечня поручений следует, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 15 октября текущего года.
https://1prime.ru/20240923/putin-851716365.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848042_113:0:2285:1629_1920x0_80_0_0_faa8d7e9f0fc1aca0fca013459652dc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, бюджет, видеоигры, разработчики
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, бюджет, видеоигры, разработчики
20:34 23.09.2024
 
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр

Путин поручил предусмотреть выделение из бюджета средств на разработку видеоигр

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр. Соответствующий перечень поручений по итогам визита главы государства в Республику Саха (Якутия) опубликовали на сайте Кремля.
Согласно документу, в целях развития креативных индустрий в России, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), кабмину РФ поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, а также рассмотреть вопрос о предоставлении этих ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития АНО "Институт развития интернета".
Из перечня поручений следует, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 15 октября текущего года.
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
Путин рассказал, от чего зависит обороноспособность России
11:49
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинбюджетвидеоигрыразработчики
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала