https://1prime.ru/20240923/putin-851730715.html
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр - 23.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T20:34+0300
2024-09-23T20:34+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр. Соответствующий перечень поручений по итогам визита главы государства в Республику Саха (Якутия) опубликовали на сайте Кремля. Согласно документу, в целях развития креативных индустрий в России, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), кабмину РФ поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, а также рассмотреть вопрос о предоставлении этих ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития АНО "Институт развития интернета". Из перечня поручений следует, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 15 октября текущего года.
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россия, владимир путин, бюджет, видеоигры, разработчики
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, бюджет, видеоигры, разработчики
Путин поручил предусмотреть выделение средств на разработку видеоигр
Путин поручил предусмотреть выделение из бюджета средств на разработку видеоигр
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку разработчиков видеоигр. Соответствующий перечень поручений по итогам визита главы государства в Республику Саха (Якутия) опубликовали на сайте Кремля.
Согласно документу, в целях развития креативных индустрий в России, в том числе на территории Республики Саха (Якутия), кабмину РФ поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, а также рассмотреть вопрос о предоставлении этих ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития АНО "Институт развития интернета".
Из перечня поручений следует, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 15 октября текущего года.
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