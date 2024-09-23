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В Киеве раскрыли число переданных Западом стратегических систем ПВО

В Киеве раскрыли число переданных Западом стратегических систем ПВО - 23.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве раскрыли число переданных Западом стратегических систем ПВО

В ткущем году страны Запада передали Киеву пять новых стратегических систем ПВО, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T17:00+0300

2024-09-23T17:00+0300

2024-09-23T17:00+0300

вооружения

сша

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поддержка украины

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В ткущем году страны Запада передали Киеву пять новых стратегических систем ПВО, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров."В рамках коалиции ПВО наши партнеры в этом году предоставили пять новых стратегических систем противовоздушной обороны", — сказано в авторской колонке Умерова на сайте украинской версии журнала Forbes. Вместе с тем министр не уточнил, о каких системах идет речь и какие государства их предоставили. Ранее в сентябре Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Вашингтон в ближайшие недели намерен передать Киеву средства ПВО во исполнение обязательств, ранее взятых на себя президентом США Джо Байденом. Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине требуется парк из 25 систем ПВО Patriot, который позволит полностью закрыть небо страны. При этом он не раскрыл, какого числа комплексов не хватает Киеву. Ранее представитель Пентагона сообщил агентству РИА Новости, что Вашингтон в рамках последнего пакета военной помощи поставит Киеву одну из своих старых батарей ПВО Patriot, которая стоит около 100 миллионов долларов. В июле на полях саммита НАТО в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис сообщал, что Бухарест продолжает вести переговоры с партнерами по НАТО о передаче ракетных систем Patriot Украине, рассчитывая взамен на компенсационные меры. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, пво, поддержка украины, поставки вооружений