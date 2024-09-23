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МИД пригрозил ответными мерами, если ракеты США останутся на Филиппинах
МИД пригрозил ответными мерами, если ракеты США останутся на Филиппинах - 23.09.2024, ПРАЙМ
МИД пригрозил ответными мерами, если ракеты США останутся на Филиппинах
Россия примет все необходимые военные меры для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности останутся на территории Филиппин. Об | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T15:20+0300
2024-09-23T15:20+0300
2024-09-23T15:20+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия примет все необходимые военные меры для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности останутся на территории Филиппин. Об этом заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков."В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься. Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве", - отметил дипломат в беседе с журналистами.По словам Рябкова, такие действия со стороны США и их союзников не являются новыми и на хорошие прогнозы не стоит рассчитывать. Дипломат заключил, что политика США нацелена на эскалацию конфликтов и это относится не только к отношениям с Россией, но и к их поведению в отношении Китая.
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россия, сша, ракеты, филиппины
Вооружения, РОССИЯ, США, ракеты, ФИЛИППИНЫ
МИД пригрозил ответными мерами, если ракеты США останутся на Филиппинах
Рябков: РФ примет меры, если американские ракеты так и останутся на Филиппинах
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Россия примет все необходимые военные меры для создания контрбалансов, если американские ракеты средней и меньшей дальности останутся на территории Филиппин. Об этом заявил замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
"В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься. Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве", - отметил дипломат в беседе с журналистами.
По словам Рябкова, такие действия со стороны США и их союзников не являются новыми и на хорошие прогнозы не стоит рассчитывать. Дипломат заключил, что политика США нацелена на эскалацию конфликтов и это относится не только к отношениям с Россией, но и к их поведению в отношении Китая.
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