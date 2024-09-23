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"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка - 23.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/reyting-851725751.html
"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка
"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Райффайзенбанка (дочерний банк австрийской группы Raiffeisen... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:55+0300
2024-09-23T16:56+0300
экономика
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Райффайзенбанка (дочерний банк австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) и подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruAAA, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Райффайзенбанк" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус "под наблюдением" снят с кредитного рейтинга банка, поскольку его продажа или деконсолидация на текущий момент не рассматриваются агентством как сценарий, который может оказать влияние на уровень рейтинга. За последние полтора года отмечается усиление собственной кредитоспособности банка, что в значительной степени нивелирует потенциальные риски в случае смены контролирующего акционера. Ранее указывалось, что статус "под наблюдением" был установлен в связи с объявлением в конце марта 2023 года о стремлении к продаже АО "Райффайзенбанк" или его деконсолидации из материнской банковской группы. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал текущего года RBI указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.
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россия, райффайзенбанк
Экономика, РОССИЯ, Райффайзенбанк
16:55 23.09.2024 (обновлено: 16:56 23.09.2024)
 
"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка

"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу Райффайзенбанка

© Фото : Raiffeisen Bank International!Райффайзенбанк
!Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© Фото : Raiffeisen Bank International
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Райффайзенбанка (дочерний банк австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) и подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruAAA, сообщило агентство.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Райффайзенбанк" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус "под наблюдением" снят с кредитного рейтинга банка, поскольку его продажа или деконсолидация на текущий момент не рассматриваются агентством как сценарий, который может оказать влияние на уровень рейтинга. За последние полтора года отмечается усиление собственной кредитоспособности банка, что в значительной степени нивелирует потенциальные риски в случае смены контролирующего акционера.
Ранее указывалось, что статус "под наблюдением" был установлен в связи с объявлением в конце марта 2023 года о стремлении к продаже АО "Райффайзенбанк" или его деконсолидации из материнской банковской группы.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал текущего года RBI указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.
 
ЭкономикаРОССИЯРайффайзенбанк
 
 
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