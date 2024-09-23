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"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка

"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу Райффайзенбанка

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Райффайзенбанка (дочерний банк австрийской группы Raiffeisen... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T16:55+0300

2024-09-23T16:55+0300

2024-09-23T16:56+0300

экономика

россия

райффайзенбанк

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Райффайзенбанка (дочерний банк австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI) и подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruAAA, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Райффайзенбанк" на уровне ruAAA со стабильным прогнозом и сняло статус "под наблюдением", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус "под наблюдением" снят с кредитного рейтинга банка, поскольку его продажа или деконсолидация на текущий момент не рассматриваются агентством как сценарий, который может оказать влияние на уровень рейтинга. За последние полтора года отмечается усиление собственной кредитоспособности банка, что в значительной степени нивелирует потенциальные риски в случае смены контролирующего акционера. Ранее указывалось, что статус "под наблюдением" был установлен в связи с объявлением в конце марта 2023 года о стремлении к продаже АО "Райффайзенбанк" или его деконсолидации из материнской банковской группы. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал текущего года RBI указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, райффайзенбанк