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В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу
В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу - 23.09.2024, ПРАЙМ
В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу
Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T08:12+0300
2024-09-23T08:12+0300
2024-09-23T08:49+0300
россия
аргентина
рыба
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Также российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины. По их словам, хек из Аргентины даже более высокого качества" , - сказал он в интервью агентству. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск
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россия, аргентина, рыба, санкции против рф
РОССИЯ, АРГЕНТИНА, рыба, санкции против РФ
В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу
Посол Аргентины в России: импортеры РФ стали покупать покупать рыбу в Аргентине
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Также российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины. По их словам, хек из Аргентины даже более высокого качества" , - сказал он в интервью агентству.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск
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