https://1prime.ru/20240923/ryba-851710800.html

В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу

В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу - 23.09.2024, ПРАЙМ

В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу

Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T08:12+0300

2024-09-23T08:12+0300

2024-09-23T08:49+0300

россия

аргентина

рыба

санкции против рф

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Также российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины. По их словам, хек из Аргентины даже более высокого качества" , - сказал он в интервью агентству. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск

https://1prime.ru/20240921/sanktsii-851700086.html

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россия, аргентина, рыба, санкции против рф