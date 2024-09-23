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В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу - 23.09.2024, ПРАЙМ
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В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу
В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу - 23.09.2024, ПРАЙМ
В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу
Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T08:12+0300
2024-09-23T08:49+0300
россия
аргентина
рыба
санкции против рф
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Также российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины. По их словам, хек из Аргентины даже более высокого качества" , - сказал он в интервью агентству. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск
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россия, аргентина, рыба, санкции против рф
РОССИЯ, АРГЕНТИНА, рыба, санкции против РФ
08:12 23.09.2024 (обновлено: 08:49 23.09.2024)
 
В Аргентине рассказали, как российские импортеры заменили американскую рыбу

Посол Аргентины в России: импортеры РФ стали покупать покупать рыбу в Аргентине

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке
Продажа красной рыбы на рождественской продовольственной ярмарке во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Импортеры из России из-за санкционного давления стали закупать покупать аргентинскую рыбу в Аргентине вместо американской и канадской, рассказал агентству РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Также российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины. По их словам, хек из Аргентины даже более высокого качества" , - сказал он в интервью агентству.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск
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