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Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост - 23.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем в понедельник, следует из данных Мосбиржи. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:36+0300
2024-09-23T16:36+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем в понедельник, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 16.13 мск растет на 1,57%, до 2 825,93 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,09%, до 73,76 доллара за баррель. "Российский рынок начал неделю с продолжения восстановления после 4-х месячной коррекции. Рост с минимумов начала сентября составляет уже более 10%, что является бычьим сигналом с технической точки зрения. Однако все еще остается неопределенность с будущим денежной кредитной политики ЦБ, поэтому тренд может смениться с приближением октябрьского заседания", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". "Индекс Мосбиржи начинает неделю ростом, бенчмарк уже над 2820 пунктов. Спросом пользуются основные голубые фишки, больше процента прибавляют акции "Сбера", "Газпрома", "Лукойла". Конъюнктура благоволит покупателям - рубль сохраняет склонность к ослаблению, тогда как нефть Brent удерживается вблизи $74 за баррель", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, как нередко бывает в понедельник, может реализовываться спрос инвесторов, отложенный с конца предшествовавшей недели из-за опасений негативных событий в выходные, добавил эксперт. "Внешний фон умеренно позитивный. При этом вышла настораживающая статистика по еврозоне – предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг макрорегиона за сентябрь вышли ощутимо хуже прогнозов. Сегодня позднее выйдут первые оценки PMI по США", - отмечает Шепелев. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ТМК (+6,64%), "Киви" (+5,94%), расписки Fix Price (+4,79%), акции "Сегежи" (+4,64%), "Мечела" (обыкновенные акции дорожают на 4,41%, префы – на 4,12%), "Распадской" (+4,08%), Московского кредитного банка (+3,8%), ЛСР (+3,78%). В лидерах снижения стоимости – акции ПИКа (-2,76%), расписки "Глобалтранса" (-1,33%), акции ММК (-1,25%), "Магнита" (-0,99%), "Северстали" (-0,76%), ЮМГ (-0,67%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,57%), акции "Новатэка" (-0,44%). ПРОГНОЗЫ "В условиях благоприятствующей конъюнктуры индекс Мосбиржи до конца сессии может обновить дневные максимумы", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Степанов из ФГ "Финам" считает, что с технической точки зрения индекс пробил уровень сопротивления 2800 пунктов и при закрытии дня выше этого уровня возможен рост до 2900 пунктов.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост
Российский рынок акций днем в понедельник показывает уверенный рост
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем в понедельник, следует из данных Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи к 16.13 мск растет на 1,57%, до 2 825,93 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,09%, до 73,76 доллара за баррель.
"Российский рынок начал неделю с продолжения восстановления после 4-х месячной коррекции. Рост с минимумов начала сентября составляет уже более 10%, что является бычьим сигналом с технической точки зрения. Однако все еще остается неопределенность с будущим денежной кредитной политики ЦБ, поэтому тренд может смениться с приближением октябрьского заседания", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам".
"Индекс Мосбиржи начинает неделю ростом, бенчмарк уже над 2820 пунктов. Спросом пользуются основные голубые фишки, больше процента прибавляют акции "Сбера", "Газпрома", "Лукойла". Конъюнктура благоволит покупателям - рубль сохраняет склонность к ослаблению, тогда как нефть Brent удерживается вблизи $74 за баррель", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Кроме того, как нередко бывает в понедельник, может реализовываться спрос инвесторов, отложенный с конца предшествовавшей недели из-за опасений негативных событий в выходные, добавил эксперт.
"Внешний фон умеренно позитивный. При этом вышла настораживающая статистика по еврозоне – предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и секторе услуг макрорегиона за сентябрь вышли ощутимо хуже прогнозов. Сегодня позднее выйдут первые оценки PMI по США", - отмечает Шепелев.
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции ТМК (+6,64%), "Киви" (+5,94%), расписки Fix Price (+4,79%), акции "Сегежи" (+4,64%), "Мечела" (обыкновенные акции дорожают на 4,41%, префы – на 4,12%), "Распадской" (+4,08%), Московского кредитного банка (+3,8%), ЛСР (+3,78%).
В лидерах снижения стоимости – акции ПИКа (-2,76%), расписки "Глобалтранса" (-1,33%), акции ММК (-1,25%), "Магнита" (-0,99%), "Северстали" (-0,76%), ЮМГ (-0,67%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,57%), акции "Новатэка" (-0,44%).
"В условиях благоприятствующей конъюнктуры индекс Мосбиржи до конца сессии может обновить дневные максимумы", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Степанов из ФГ "Финам" считает, что с технической точки зрения индекс пробил уровень сопротивления 2800 пунктов и при закрытии дня выше этого уровня возможен рост до 2900 пунктов.
МТС продлил дополнительный выкуп акций у нерезидентов