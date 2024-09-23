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Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом - 23.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240923/rynok-851728974.html
Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом
Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом - 23.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом
Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,35%, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2024, ПРАЙМ
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экономика
российский рынок акций
биржевые торги
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,35%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2819,87 пункта, долларовый РТС – на 0,98%, до 956,01 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
18:56 23.09.2024 (обновлено: 19:11 23.09.2024)
 
Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом

Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом на 1,35%

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,35%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2819,87 пункта, долларовый РТС – на 0,98%, до 956,01 пункта.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
Золото дорожает четвертый день подряд
18:53
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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