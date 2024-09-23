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Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом

Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом - 23.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом

Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,35%, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T18:56+0300

2024-09-23T18:56+0300

2024-09-23T19:11+0300

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вырос на 1,35%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2819,87 пункта, долларовый РТС – на 0,98%, до 956,01 пункта.

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