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Российский рынок акций достиг месячных максимумов

Российский рынок акций достиг месячных максимумов - 23.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций достиг месячных максимумов

Российский рынок акций в начале недели вырос третью торговую сессию подряд, достигнув максимума более чем за месяц – выше 2800 пунктов по основному индексу,... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T20:06+0300

2024-09-23T20:06+0300

2024-09-23T20:06+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели вырос третью торговую сессию подряд, достигнув максимума более чем за месяц – выше 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2819,87 пункта, долларовый РТС – на 0,98%, до 956,01 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста. РЫНОК В РОСТЕ Российский рынок акций в понедельник продолжил активно расти, сохраняя тенденцию последних сессий и закрепляясь на максимумах с середины августа. "Российский рынок открыл понедельник ростом в продолжение тенденций прошедшей недели. Индекс Мосбиржи сразу с открытия успешно "штурмовал" значимый уровень 2800 пунктов и в течение дня закреплялся выше него. Внешний фон благоприятствовал – нефтяные котировки вернулись на уровни начала сентября, цены на большинство промышленных металлов на прошлой неделе показали рост после "агрессивного" снижения ставки ФРС, а золото установило очередной исторический максимум", - комментирует Александр Фетисов из РСХБ. Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1,6%, до 72,5 доллара за баррель сорта Brent, однако в течение дня поднималась до 74,43 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,8 пункта. В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Мечела" (+6,9%), "Аэрофлота" (+4,2%), "Газпрома" (+4,1%), "Европлана" (+4%). Упали в цене бумаги ПИКа (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%). ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи в понедельник провел сильную торговую сессию, превышая на пике 2830 пунктов, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако после нескольких сессий роста не исключена временная консолидация индекса Мосбиржи над 2800 пунктами, либо небольшая коррекция вниз. Прогноз на 23 сентября – 2750-2850 пунктов по индексу", - добавляет он. В ближайшую неделю, по мере приближения индекса Мосбиржи к уровню 2850 пунктов, спрос на акции будет снижаться, прогнозирует Фетисов из РСХБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс