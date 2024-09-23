Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций достиг месячных максимумов - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240923/rynok-851730266.html
Российский рынок акций достиг месячных максимумов
Российский рынок акций достиг месячных максимумов - 23.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций достиг месячных максимумов
Российский рынок акций в начале недели вырос третью торговую сессию подряд, достигнув максимума более чем за месяц – выше 2800 пунктов по основному индексу,... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T20:06+0300
2024-09-23T20:06+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_74beb5b40c4125bb64fa03eacae6d601.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели вырос третью торговую сессию подряд, достигнув максимума более чем за месяц – выше 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2819,87 пункта, долларовый РТС – на 0,98%, до 956,01 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста. РЫНОК В РОСТЕ Российский рынок акций в понедельник продолжил активно расти, сохраняя тенденцию последних сессий и закрепляясь на максимумах с середины августа. "Российский рынок открыл понедельник ростом в продолжение тенденций прошедшей недели. Индекс Мосбиржи сразу с открытия успешно "штурмовал" значимый уровень 2800 пунктов и в течение дня закреплялся выше него. Внешний фон благоприятствовал – нефтяные котировки вернулись на уровни начала сентября, цены на большинство промышленных металлов на прошлой неделе показали рост после "агрессивного" снижения ставки ФРС, а золото установило очередной исторический максимум", - комментирует Александр Фетисов из РСХБ. Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1,6%, до 72,5 доллара за баррель сорта Brent, однако в течение дня поднималась до 74,43 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,8 пункта. В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Мечела" (+6,9%), "Аэрофлота" (+4,2%), "Газпрома" (+4,1%), "Европлана" (+4%). Упали в цене бумаги ПИКа (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%). ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи в понедельник провел сильную торговую сессию, превышая на пике 2830 пунктов, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако после нескольких сессий роста не исключена временная консолидация индекса Мосбиржи над 2800 пунктами, либо небольшая коррекция вниз. Прогноз на 23 сентября – 2750-2850 пунктов по индексу", - добавляет он. В ближайшую неделю, по мере приближения индекса Мосбиржи к уровню 2850 пунктов, спрос на акции будет снижаться, прогнозирует Фетисов из РСХБ.
https://1prime.ru/20240923/yuan-851729444.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/67/841356753_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_01c460792613ef82b19affcc02fc9420.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
20:06 23.09.2024
 
Российский рынок акций достиг месячных максимумов

Российский рынок акций вырос третью сессию подряд, достигнув максимумов за месяц

© Unsplash/Adam NowakowskiКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Adam Nowakowski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели вырос третью торговую сессию подряд, достигнув максимума более чем за месяц – выше 2800 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2819,87 пункта, долларовый РТС – на 0,98%, до 956,01 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста.

РЫНОК В РОСТЕ

Российский рынок акций в понедельник продолжил активно расти, сохраняя тенденцию последних сессий и закрепляясь на максимумах с середины августа.
"Российский рынок открыл понедельник ростом в продолжение тенденций прошедшей недели. Индекс Мосбиржи сразу с открытия успешно "штурмовал" значимый уровень 2800 пунктов и в течение дня закреплялся выше него. Внешний фон благоприятствовал – нефтяные котировки вернулись на уровни начала сентября, цены на большинство промышленных металлов на прошлой неделе показали рост после "агрессивного" снижения ставки ФРС, а золото установило очередной исторический максимум", - комментирует Александр Фетисов из РСХБ.
Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1,6%, до 72,5 доллара за баррель сорта Brent, однако в течение дня поднималась до 74,43 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 100,8 пункта.
В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Мечела" (+6,9%), "Аэрофлота" (+4,2%), "Газпрома" (+4,1%), "Европлана" (+4%). Упали в цене бумаги ПИКа (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи в понедельник провел сильную торговую сессию, превышая на пике 2830 пунктов, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако после нескольких сессий роста не исключена временная консолидация индекса Мосбиржи над 2800 пунктами, либо небольшая коррекция вниз. Прогноз на 23 сентября – 2750-2850 пунктов по индексу", - добавляет он.
В ближайшую неделю, по мере приближения индекса Мосбиржи к уровню 2850 пунктов, спрос на акции будет снижаться, прогнозирует Фетисов из РСХБ.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
Курс юаня на Мосбирже завершил торги понедельника повышением
19:13
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала