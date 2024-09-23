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Благоприятный баланс рисков

Благоприятный баланс рисков - 23.09.2024, ПРАЙМ

Благоприятный баланс рисков

Фондовый рынок продолжил восстанавливаться на прошлой неделе, по итогам которой подорожали практически все акции в составе индекса широкого рынка. В пятницу... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T08:22+0300

2024-09-23T08:22+0300

2024-09-23T08:22+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Фондовый рынок продолжил восстанавливаться на прошлой неделе, по итогам которой подорожали практически все акции в составе индекса широкого рынка. В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,85% до 2782,35 п., индекс РТС прибавил 0,97%, повысившись до 946,70 п. По итогам недели оба индекса показали рост на 3,86% и 2,01%, соответственно. Несколько отстающая динамика по индексу РТС объясняется умеренным ослаблением рубля, который потерял примерно 2,65% к корзине валют.Ослабление рубля не способствовало позитивной динамике в сегменте ОФЗ. Индекс RGBI потерял за неделю 1,07% и в очередной раз обновил многомесячные минимумы. Кривая доходности ОФЗ на этом фоне повысилась за неделю на 11-45 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, наибольший рост показала доходность пяти- и семилетних облигаций. Таким образом, могут закладывать в котировки ожидания более продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики Банка России и удержания ключевой ставки на высоком уровне в течение длительного времени.Нефтяные котировки в пятницу немного снизились, нефть Brent подешевела на 0,17%. Это могло в некоторой степени обусловить слабую динамику на валютном рынке. Тем не менее по итогам недели котировки Brent показали рост на 3,61% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынок нефти получил от решения Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США понизить ставки по федеральным фондам сразу на 50 б. п. Котировки Brent остаются в диапазоне 70-90 долларов США за баррель и могут продолжить восстановление в направлении верхней границы указанного диапазона. В таком сценарии ближайшей целью станет уровень 77 долларов США за баррель Brent, которому соответствует линия 50-дневного скользящего среднего.Решение ФРС США понизить ставки по федеральным фондам оказало поддержку и котировкам золота, которые на прошлой неделе превысили 2600 долларов США за унцию, обновив исторический максимум. С начала года золото в долларах США подорожало более чем на 20%. Тем не менее стоит отметить, что в настоящее время котировки золота оторвались от линии 200-дневного скользящего среднего почти на 14%. Ранее в этом году рынок золота перешел к консолидации, когда котировки золота отклонились вверх от линии 200-дневного скользящего среднего примерно на 16%. Таким образом, нельзя исключать достижения котировками золота локального пика в ближайшие недели или месяцы.На российском рынке акций баланс рисков складывается в пользу дальнейшего восстановления индексов в ближайшие дни. Поддержку индексам могут оказать устойчивая динамика на рынке нефти, умеренное ослабление рубля, сезон промежуточных дивидендов. Высокие цены на золото, очевидно, выступают в пользу повышения котировок акций золотодобывающих компаний. В целом индекс МосБиржи при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 2945 п., где проходит линия 200-дневного скользящего среднего.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги, нефть