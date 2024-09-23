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Уже ясно: все стабильно - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Уже ясно: все стабильно
Уже ясно: все стабильно - 23.09.2024, ПРАЙМ
Уже ясно: все стабильно
В пятницу, 20 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 92,62 рубля, евро/рубль - на 0,68%, до 103,19... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T08:43+0300
2024-09-23T08:43+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рубль
доллар
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851711284.jpg?1727070186
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 20 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 92,62 рубля, евро/рубль - на 0,68%, до 103,19 рубля, юань/рубль - на 1,07%, до 13,11 рубля. Центробанк России установил курсы валют на выходные и 23 сентября: доллар на 92,5848 рубля, евро на 103,3773 рубля. В последний торговый день недели рубль торговался в минусе на протяжении всех сессий. При этом по итогам недели рубль слабо изменился к доллару и евро. Наибольшие потери он понес против юаня. За неделю рубль потерял 2,74% по отношению к юаню, достигнув 13,12 рубля. Подготовка к налоговым выплатам может помочь рублю укрепиться, но стоит отметить, что сильное влияние на рынок оказывает дисбаланс между спросом и предложением, который меняется ежедневно в зависимости от нахождения новых схем обхода санкций и возвращения валютной выручки экспортерами. Нефтяной рынок демонстрирует смешанную динамику. В пятницу цена на нефть снизилась на 0,28%, до 74,68 доллара, но неделя завершилась ростом на 3,59%. Этому способствовали резкое снижение ставки ФРС США и обострение ситуации на Ближнем Востоке. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после серии взрывов в Ливане, затронувших коммуникационные устройства движения "Хезболла". Это привело к обмену обвинениями между "Хезболлой" и Израилем, причем израильские военные переключили свое внимание с сектора Газа на северные приграничные районы. В понедельник, 23 сентября, баррель Brent торгуется на уровне 75,07 доллара. Поскольку цена закрепилась выше 74 долларов, то сейчас открыта дорога к уровню 77 долларов за баррель. Что касается российской валюты, то в паре доллар/рубль следим за уровнем 92,20 рубля - важным техническим уровнем. Если налоговый период поможет рублю, то к концу недели рубль укрепится до 91,50 рубля. Сопротивления находятся на уровнях 93,50 руб. и 94,50 рубля. Равновесный уровень для сентября находится на отметке 90,90 рубля. С начала года доллар вырос на 2,77%. Можно сказать, что нацвалюта была стабильной в течение трех кварталов, и вряд ли сильно изменится курс доллара до конца года. Российский рынок акций показал рост, достигнув трехнедельных максимумов благодаря валютным факторам. Индекс МосБиржи завершил основной торговый день в плюсе, несмотря на небольшое снижение цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, до 2782,35 п., индекс РТС - на 0,97%, до 946,70 п. Индекс МосБиржи повышался до 2795 п. На уровне 2800 п. находится сопротивление. Его пробитие может открыть дорогу к 2840 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, доллар
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, доллар
08:43 23.09.2024
 

Уже ясно: все стабильно

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 20 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 92,62 рубля, евро/рубль - на 0,68%, до 103,19 рубля, юань/рубль - на 1,07%, до 13,11 рубля. Центробанк России установил курсы валют на выходные и 23 сентября: доллар на 92,5848 рубля, евро на 103,3773 рубля.

В последний торговый день недели рубль торговался в минусе на протяжении всех сессий. При этом по итогам недели рубль слабо изменился к доллару и евро. Наибольшие потери он понес против юаня. За неделю рубль потерял 2,74% по отношению к юаню, достигнув 13,12 рубля.

Подготовка к налоговым выплатам может помочь рублю укрепиться, но стоит отметить, что сильное влияние на рынок оказывает дисбаланс между спросом и предложением, который меняется ежедневно в зависимости от нахождения новых схем обхода санкций и возвращения валютной выручки экспортерами.

Нефтяной рынок демонстрирует смешанную динамику. В пятницу цена на нефть снизилась на 0,28%, до 74,68 доллара, но неделя завершилась ростом на 3,59%. Этому способствовали резкое снижение ставки ФРС США и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после серии взрывов в Ливане, затронувших коммуникационные устройства движения "Хезболла". Это привело к обмену обвинениями между "Хезболлой" и Израилем, причем израильские военные переключили свое внимание с сектора Газа на северные приграничные районы.

В понедельник, 23 сентября, баррель Brent торгуется на уровне 75,07 доллара. Поскольку цена закрепилась выше 74 долларов, то сейчас открыта дорога к уровню 77 долларов за баррель. Что касается российской валюты, то в паре доллар/рубль следим за уровнем 92,20 рубля - важным техническим уровнем. Если налоговый период поможет рублю, то к концу недели рубль укрепится до 91,50 рубля. Сопротивления находятся на уровнях 93,50 руб. и 94,50 рубля. Равновесный уровень для сентября находится на отметке 90,90 рубля. С начала года доллар вырос на 2,77%. Можно сказать, что нацвалюта была стабильной в течение трех кварталов, и вряд ли сильно изменится курс доллара до конца года.

Российский рынок акций показал рост, достигнув трехнедельных максимумов благодаря валютным факторам. Индекс МосБиржи завершил основной торговый день в плюсе, несмотря на небольшое снижение цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, до 2782,35 п., индекс РТС - на 0,97%, до 946,70 п. Индекс МосБиржи повышался до 2795 п. На уровне 2800 п. находится сопротивление. Его пробитие может открыть дорогу к 2840 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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