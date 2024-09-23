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Рынок акций у цели - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций у цели
Рынок акций у цели - 23.09.2024, ПРАЙМ
Рынок акций у цели
Индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и в моменте поднимался к 2795 п., до искомых 2800 п. на сентябрь в пятницу не хватило лишь 5 пунктов. Но по сильной инерции... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T09:49+0300
2024-09-23T09:49+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851712553.jpg?1727074178
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и в моменте поднимался к 2795 п., до искомых 2800 п. на сентябрь в пятницу не хватило лишь 5 пунктов. Но по сильной инерции сегодня ровный верхний уровень может быть отработан. С минимума месяца подъем бенчмарка уже свыше 11%. На техническом сопротивлении возможно замедление и даже коррекция, но далее ожидания сводятся к круглым 3000 п. — перспективы до конца осени.Сильнее рынка — акции Магнита (+5,6%). Ралли продолжилось, с минимума сентября там уже +30%. Сопротивление на 6000 рублей.Слабее рынка — акции ГМК Норникеля (-1,6%). Ранее они лидировали, но как только палладий и платина ушли в коррекцию, бумаги тоже откатили от двухмесячного максимума. Рассматриваем коррекцию как временную, и в ближайшие недели курс все-таки может достать до 115 рублей.Рубль потерял свыше процента против юаня, курс на 13,12. Евро достиг уровней октября прошлого года выше 103,3 рубля. А доллар немного притормозил на подъеме, но остался выше 92,5 рубля. К концу сентября рубль может немного отбить потери — начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать инвалюту в рамках исполнения налоговой повинности.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
09:49 23.09.2024
 

Рынок акций у цели

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и в моменте поднимался к 2795 п., до искомых 2800 п. на сентябрь в пятницу не хватило лишь 5 пунктов. Но по сильной инерции сегодня ровный верхний уровень может быть отработан. С минимума месяца подъем бенчмарка уже свыше 11%. На техническом сопротивлении возможно замедление и даже коррекция, но далее ожидания сводятся к круглым 3000 п. — перспективы до конца осени.
Сильнее рынка — акции Магнита (+5,6%). Ралли продолжилось, с минимума сентября там уже +30%. Сопротивление на 6000 рублей.
Слабее рынка — акции ГМК Норникеля (-1,6%). Ранее они лидировали, но как только палладий и платина ушли в коррекцию, бумаги тоже откатили от двухмесячного максимума. Рассматриваем коррекцию как временную, и в ближайшие недели курс все-таки может достать до 115 рублей.
Рубль потерял свыше процента против юаня, курс на 13,12. Евро достиг уровней октября прошлого года выше 103,3 рубля. А доллар немного притормозил на подъеме, но остался выше 92,5 рубля. К концу сентября рубль может немного отбить потери — начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать инвалюту в рамках исполнения налоговой повинности.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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