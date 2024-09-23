Рынок акций у цели

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и в моменте поднимался к 2795 п., до искомых 2800 п. на сентябрь в пятницу не хватило лишь 5 пунктов. Но по сильной инерции сегодня ровный верхний уровень может быть отработан. С минимума месяца подъем бенчмарка уже свыше 11%. На техническом сопротивлении возможно замедление и даже коррекция, но далее ожидания сводятся к круглым 3000 п. — перспективы до конца осени.Сильнее рынка — акции Магнита (+5,6%). Ралли продолжилось, с минимума сентября там уже +30%. Сопротивление на 6000 рублей.Слабее рынка — акции ГМК Норникеля (-1,6%). Ранее они лидировали, но как только палладий и платина ушли в коррекцию, бумаги тоже откатили от двухмесячного максимума. Рассматриваем коррекцию как временную, и в ближайшие недели курс все-таки может достать до 115 рублей.Рубль потерял свыше процента против юаня, курс на 13,12. Евро достиг уровней октября прошлого года выше 103,3 рубля. А доллар немного притормозил на подъеме, но остался выше 92,5 рубля. К концу сентября рубль может немного отбить потери — начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать инвалюту в рамках исполнения налоговой повинности.
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи прибавил 1,2% и в моменте поднимался к 2795 п., до искомых 2800 п. на сентябрь в пятницу не хватило лишь 5 пунктов. Но по сильной инерции сегодня ровный верхний уровень может быть отработан. С минимума месяца подъем бенчмарка уже свыше 11%. На техническом сопротивлении возможно замедление и даже коррекция, но далее ожидания сводятся к круглым 3000 п. — перспективы до конца осени.
Сильнее рынка — акции Магнита (+5,6%). Ралли продолжилось, с минимума сентября там уже +30%. Сопротивление на 6000 рублей.
Слабее рынка — акции ГМК Норникеля (-1,6%). Ранее они лидировали, но как только палладий и платина ушли в коррекцию, бумаги тоже откатили от двухмесячного максимума. Рассматриваем коррекцию как временную, и в ближайшие недели курс все-таки может достать до 115 рублей.
Рубль потерял свыше процента против юаня, курс на 13,12. Евро достиг уровней октября прошлого года выше 103,3 рубля. А доллар немного притормозил на подъеме, но остался выше 92,5 рубля. К концу сентября рубль может немного отбить потери — начинается налоговый период, и экспортеры будут продавать инвалюту в рамках исполнения налоговой повинности.
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