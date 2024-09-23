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Аналитик рассказал о давлении санкций США на турецких экспортеров - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Аналитик рассказал о давлении санкций США на турецких экспортеров
Аналитик рассказал о давлении санкций США на турецких экспортеров - 23.09.2024, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о давлении санкций США на турецких экспортеров
Турецкие экспортёры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил РИА Новости | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T09:14+0300
2024-09-23T09:22+0300
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АНКАРА, 23 сен – ПРАЙМ. Турецкие экспортёры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил РИА Новости аналитик Серхат Латифоглу. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Турецкие экспортёры больше всего пострадали от санкций США. Особенно на 30% сократился экспорт в секторах электроники, металлургии и автомобилестроения", - заявил собеседник агентства, который провёл для РИА Новости небольшой опрос среди экспортёров в указанных областях. По его словам, портфельные финансовые инвестиции США находятся на самом низком уровне за последнее десятилетие. "За последние 10 лет из стран Запада утекло около 100 миллиардов долларов "горячих" денег. В течение последних 10 лет США также оказывали финансовое давление (на Турцию) через рейтинговые компании. Этот метод продолжится", - сказал он. Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин ранее рассказал РИА Новости, что местные банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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турция, сша
ТУРЦИЯ, США
09:14 23.09.2024 (обновлено: 09:22 23.09.2024)
 
Аналитик рассказал о давлении санкций США на турецких экспортеров

Аналитик Латифоглу: санкции США давят на турецких экспортёров

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 23 сен – ПРАЙМ. Турецкие экспортёры страдают от санкционного давления США, экспорт в области электроники, металлургии и автомобилестроения сократился на 30%, заявил РИА Новости аналитик Серхат Латифоглу.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"Турецкие экспортёры больше всего пострадали от санкций США. Особенно на 30% сократился экспорт в секторах электроники, металлургии и автомобилестроения", - заявил собеседник агентства, который провёл для РИА Новости небольшой опрос среди экспортёров в указанных областях.
По его словам, портфельные финансовые инвестиции США находятся на самом низком уровне за последнее десятилетие.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
США ввели санкции против "Тимер Банка"
19 сентября, 17:32
"За последние 10 лет из стран Запада утекло около 100 миллиардов долларов "горячих" денег. В течение последних 10 лет США также оказывали финансовое давление (на Турцию) через рейтинговые компании. Этот метод продолжится", - сказал он.
Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин ранее рассказал РИА Новости, что местные банки потеряли за восемь месяцев текущего года около двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдёт в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ТУРЦИЯСША
 
 
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