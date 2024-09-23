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"Оптимизм не оправдался". Санкции против России неожиданно навредили США
"Оптимизм не оправдался". Санкции против России неожиданно навредили США - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Оптимизм не оправдался". Санкции против России неожиданно навредили США
Новая книга журналистки Bloomberg Стефани Бейкер "Покарать Путина: как устроена глобальная экономическая война на поражение России" разоблачила провал санкций... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:31+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новая книга журналистки Bloomberg Стефани Бейкер "Покарать Путина: как устроена глобальная экономическая война на поражение России" разоблачила провал санкций против России, говорится в материале издания The American Conservative."Первое, что нужно знать о западных санкциях против России с февраля 2022 года, что они беспрецедентны. Второе — что они не сработали" , - сказано в публикации издания.В издании заметили, что санкции, введенные администрацией президента Джо Байдена, стали более серьезными в сравнении с санкциями, введенными Бараком Обамой после перехода Крыма в состав России.Россия была отключена от глобальной платежной системы Swift, и европейцы были убеждены в необходимости этой меры. Замораживание активов Банка России в западных финансовых учреждениях также внесло свой вклад в эскалацию санкций. Однако эти меры имели ряд негативных последствий для самих Соединенных Штатов."Оптимизм не оправдался", - заметила автор книги.Отмечается, что ограничения только укрепили связи российских олигархов вокруг российского президента и ослабили позиции США как финансового центра. Ко всему прочему, на примере Москвы Китай также увидел, как можно обойти рестрикции, введенные Вашингтоном.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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"Оптимизм не оправдался". Санкции против России неожиданно навредили США
TAC: США навредили себе санкциями против России
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Новая книга журналистки Bloomberg Стефани Бейкер "Покарать Путина: как устроена глобальная экономическая война на поражение России" разоблачила провал санкций против России, говорится
в материале издания The American Conservative.
"Первое, что нужно знать о западных санкциях против России с февраля 2022 года, что они беспрецедентны. Второе — что они не сработали" , - сказано в публикации издания.
В издании заметили, что санкции, введенные администрацией президента Джо Байдена, стали более серьезными в сравнении с санкциями, введенными Бараком Обамой после перехода Крыма в состав России.
Россия была отключена от глобальной платежной системы Swift, и европейцы были убеждены в необходимости этой меры. Замораживание активов Банка России в западных финансовых учреждениях также внесло свой вклад в эскалацию санкций. Однако эти меры имели ряд негативных последствий для самих Соединенных Штатов.
"Оптимизм не оправдался", - заметила автор книги.
Отмечается, что ограничения только укрепили связи российских олигархов вокруг российского президента и ослабили позиции США как финансового центра. Ко всему прочему, на примере Москвы Китай также увидел, как можно обойти рестрикции, введенные Вашингтоном.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Ничего, кроме угроз". МИД ответил на планы США усилить санкции против РФ