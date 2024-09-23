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"Оптимизм не оправдался". Санкции против России неожиданно навредили США

"Оптимизм не оправдался". Санкции против России неожиданно навредили США - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Оптимизм не оправдался". Санкции против России неожиданно навредили США

Новая книга журналистки Bloomberg Стефани Бейкер "Покарать Путина: как устроена глобальная экономическая война на поражение России" разоблачила провал санкций... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T12:31+0300

2024-09-23T12:31+0300

2024-09-23T12:31+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новая книга журналистки Bloomberg Стефани Бейкер "Покарать Путина: как устроена глобальная экономическая война на поражение России" разоблачила провал санкций против России, говорится в материале издания The American Conservative."Первое, что нужно знать о западных санкциях против России с февраля 2022 года, что они беспрецедентны. Второе — что они не сработали" , - сказано в публикации издания.В издании заметили, что санкции, введенные администрацией президента Джо Байдена, стали более серьезными в сравнении с санкциями, введенными Бараком Обамой после перехода Крыма в состав России.Россия была отключена от глобальной платежной системы Swift, и европейцы были убеждены в необходимости этой меры. Замораживание активов Банка России в западных финансовых учреждениях также внесло свой вклад в эскалацию санкций. Однако эти меры имели ряд негативных последствий для самих Соединенных Штатов."Оптимизм не оправдался", - заметила автор книги.Отмечается, что ограничения только укрепили связи российских олигархов вокруг российского президента и ослабили позиции США как финансового центра. Ко всему прочему, на примере Москвы Китай также увидел, как можно обойти рестрикции, введенные Вашингтоном.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240920/sanktsii-851682389.html

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