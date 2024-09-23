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Шольц выступил против покупки итальянским UniCredit акций Commerzbank
Шольц выступил против покупки итальянским UniCredit акций Commerzbank - 23.09.2024, ПРАЙМ
Шольц выступил против покупки итальянским UniCredit акций Commerzbank
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком UniCredit 21% акций немецкого Commerzbank, назвав это "враждебным... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T22:13+0300
2024-09-23T22:13+0300
2024-09-23T22:18+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком UniCredit 21% акций немецкого Commerzbank, назвав это "враждебным поглощением". "Недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков, и именно поэтому правительство Германии заняло четкую позицию по этому вопросу и даёт четко понять, что мы не считаем эти действия уместными", - сказал Шольц на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел государственный YouTube-канал Phoenix. Ранее в понедельник UniCredit заявил, что теперь его доля в Commerzbank составляет около 21%. Более того, итальянский банк заявил о намерении довести свою долю до 29,9%. Столь резкое увеличение доли UniCredit в Commerzbank стало неожиданностью как для немецкого правительства, так и для самого немецкого банка. На прошлой неделе правительство Германии заявило о приостановке продаж акций Commerzbank до особого распоряжения. В свою очередь, Commerzbank предупредил правительство ФРГ, что слияние с UniCredit может поставить под угрозу программы кредитования малых и средних предприятий в стране.
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германия, олаф шольц, банки, commerzbank
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Банки, Commerzbank
Шольц выступил против покупки итальянским UniCredit акций Commerzbank
Шольц резко выступил против покупки итальянским UniCredit 21% акций Commerzbank
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком UniCredit 21% акций немецкого Commerzbank, назвав это "враждебным поглощением".
"Недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков, и именно поэтому правительство Германии заняло четкую позицию по этому вопросу и даёт четко понять, что мы не считаем эти действия уместными", - сказал Шольц на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел государственный YouTube-канал Phoenix.
Ранее в понедельник UniCredit заявил, что теперь его доля в Commerzbank составляет около 21%. Более того, итальянский банк заявил о намерении довести свою долю до 29,9%.
Столь резкое увеличение доли UniCredit в Commerzbank стало неожиданностью как для немецкого правительства, так и для самого немецкого банка. На прошлой неделе правительство Германии заявило о приостановке продаж акций Commerzbank до особого распоряжения. В свою очередь, Commerzbank предупредил правительство ФРГ, что слияние с UniCredit может поставить под угрозу программы кредитования малых и средних предприятий в стране.
ФРГ еще долго будет заниматься вопросом санкций против России, заявил Шольц