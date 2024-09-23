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СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ
СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ
Украинская армия получила боеприпасы с детонаторами, созданными еще во время Второй мировой войны, но неисправности в них привели к случайным взрывам и ранениям | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:35+0300
2024-09-23T16:35+0300
вооружения
украина
всу
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украинская армия получила боеприпасы с детонаторами, созданными еще во время Второй мировой войны, но неисправности в них привели к случайным взрывам и ранениям военных, передает Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ."Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены", - говорится в тексте публикации.Отмечается, что боеприпасы были получены в рамках "Чешской инициативы по боеприпасам" и являлись частью поставок из США. Украинская армия заявила о 0,05% дефектности в партии, что означает преждевременный взрыв каждого пятого снаряда из десяти тысяч. Уже в августе командование ВСУ сообщило об этой проблеме Чехии, которая подтвердила существование дефекта, но заявила, что проблема была устранена.Россия утверждает, что поставки оружия на Украину усложняют урегулирование конфликта и втягивают страны-члены НАТО напрямую в конфликт.
https://1prime.ru/20240923/ugledar-851723616.html
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украина, всу
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ
16:35 23.09.2024
 
СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ

Handelsblatt: переданные Киеву западные снаряды нанесли урон ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украинская армия получила боеприпасы с детонаторами, созданными еще во время Второй мировой войны, но неисправности в них привели к случайным взрывам и ранениям военных, передает Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ.
"Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены", - говорится в тексте публикации.
Отмечается, что боеприпасы были получены в рамках "Чешской инициативы по боеприпасам" и являлись частью поставок из США. Украинская армия заявила о 0,05% дефектности в партии, что означает преждевременный взрыв каждого пятого снаряда из десяти тысяч. Уже в августе командование ВСУ сообщило об этой проблеме Чехии, которая подтвердила существование дефекта, но заявила, что проблема была устранена.
Россия утверждает, что поставки оружия на Украину усложняют урегулирование конфликта и втягивают страны-члены НАТО напрямую в конфликт.
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ВооруженияУКРАИНАВСУ
 
 
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