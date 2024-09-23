https://1prime.ru/20240923/snaryady-851725084.html

СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ

СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ - 23.09.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, как снаряды от союзников навредили ВСУ

Украинская армия получила боеприпасы с детонаторами, созданными еще во время Второй мировой войны, но неисправности в них привели к случайным взрывам и ранениям | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T16:35+0300

2024-09-23T16:35+0300

2024-09-23T16:35+0300

вооружения

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украинская армия получила боеприпасы с детонаторами, созданными еще во время Второй мировой войны, но неисправности в них привели к случайным взрывам и ранениям военных, передает Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ."Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены", - говорится в тексте публикации.Отмечается, что боеприпасы были получены в рамках "Чешской инициативы по боеприпасам" и являлись частью поставок из США. Украинская армия заявила о 0,05% дефектности в партии, что означает преждевременный взрыв каждого пятого снаряда из десяти тысяч. Уже в августе командование ВСУ сообщило об этой проблеме Чехии, которая подтвердила существование дефекта, но заявила, что проблема была устранена.Россия утверждает, что поставки оружия на Украину усложняют урегулирование конфликта и втягивают страны-члены НАТО напрямую в конфликт.

https://1prime.ru/20240923/ugledar-851723616.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу