https://1prime.ru/20240923/ssha-851712067.html

В США сделали тревожное заявление о России

В США сделали тревожное заявление о России - 23.09.2024, ПРАЙМ

В США сделали тревожное заявление о России

Интенсивность взаимоотношений России с Китаем, Северной Кореей и Ираном беспокоит Соединенные Штаты и их союзников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T09:38+0300

2024-09-23T09:38+0300

2024-09-23T09:39+0300

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Интенсивность взаимоотношений России с Китаем, Северной Кореей и Ираном беспокоит Соединенные Штаты и их союзников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников."Действительно, США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны (Россия, Китай, Иран — ред.), а также Северная Корея, углубляют свои связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию. Даже несмотря на то, что они столкнулись с самыми внушительными санкциями, которые когда-либо вводил Запад", — сообщается в статье.Кроме того, как отмечает издание, приводя слова экс-постпреда Кении при ООН и директора Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартина Кимани, американское влияние в мире стремительно ослабевает. В этой связи упоминается ситуация с вытеснением американцев с их баз в Африке на фоне расширения российско-китайского влияния на континенте. В то же время, агентство пишет, что слабость американской позиции в мире демонстрируют и другие примеры. Например, уточняет Bloomberg, Вашингтон не смог уговорить Иерусалим заключить соглашение с ХАМАС о прекращении боевых действий. Ранее заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу говорил, что для Соединенных Штатов страшным сном является сокращение использования доллара в мире, что может случиться из-за растущего влияния БРИКС.

https://1prime.ru/20240923/dollar-851709930.html

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