https://1prime.ru/20240923/ssha-851719342.html
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США - 23.09.2024, ПРАЙМ
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США
Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T13:45+0300
2024-09-23T13:45+0300
2024-09-23T13:45+0300
политика
сша
грузия
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье издания Responsible Statecraft."Страны от Турции до Саудовской Аравии и от Азербайджана до Казахстана ведут одну и ту же игру. Они диверсифицируют свою внешнюю политику, которую в этом случае модно называть многовекторной. США и их союзники должны поддержать эту тенденцию, а не противодействовать ей: тогда такие страны гарантированно не станут делать ставку на государства, враждебно относящиеся к коллективному Западу", - сказано в материале.Китай, Россия и Индия становятся альтернативными центрами геополитического влияния, что приводит к концу американской эры. Так, объединенные Арабские Эмираты, например, используют "китайскую карту" для того, чтобы получить выгоду в военной и экономической сферах от своих отношений с США. Саудовская Аравия также стремится установить тесные экономические и военные связи с Китаем, одновременно восстанавливая отношения с Ираном и США.Казахстан уже много лет успешно балансирует между Россией и Китаем, чтобы избежать зависимости от одной страны. Однако, из-за значимости ресурсов Казахстана, он не может полностью отказаться от отношений с Россией. Таким образом, разнонаправленная внешняя политика помогает странам избегать экономической зависимости от одного государства, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240909/zakupka-851440389.html
сша
грузия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, грузия, россия, китай
Политика, США, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США
RS: Евразия и Ближний Восток переориентируются на Россию и Китай
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье издания Responsible Statecraft
.
"Страны от Турции до Саудовской Аравии и от Азербайджана до Казахстана ведут одну и ту же игру. Они диверсифицируют свою внешнюю политику, которую в этом случае модно называть многовекторной. США и их союзники должны поддержать эту тенденцию, а не противодействовать ей: тогда такие страны гарантированно не станут делать ставку на государства, враждебно относящиеся к коллективному Западу", - сказано в материале.
Китай, Россия и Индия становятся альтернативными центрами геополитического влияния, что приводит к концу американской эры.
Так, объединенные Арабские Эмираты, например, используют "китайскую карту" для того, чтобы получить выгоду в военной и экономической сферах от своих отношений с США. Саудовская Аравия также стремится установить тесные экономические и военные связи с Китаем, одновременно восстанавливая отношения с Ираном и США.
Казахстан уже много лет успешно балансирует между Россией и Китаем, чтобы избежать зависимости от одной страны. Однако, из-за значимости ресурсов Казахстана, он не может полностью отказаться от отношений с Россией. Таким образом, разнонаправленная внешняя политика помогает странам избегать экономической зависимости от одного государства, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин