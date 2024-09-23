Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США - 23.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240923/ssha-851719342.html
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США - 23.09.2024, ПРАЙМ
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США
Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T13:45+0300
2024-09-23T13:45+0300
политика
сша
грузия
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье издания Responsible Statecraft."Страны от Турции до Саудовской Аравии и от Азербайджана до Казахстана ведут одну и ту же игру. Они диверсифицируют свою внешнюю политику, которую в этом случае модно называть многовекторной. США и их союзники должны поддержать эту тенденцию, а не противодействовать ей: тогда такие страны гарантированно не станут делать ставку на государства, враждебно относящиеся к коллективному Западу", - сказано в материале.Китай, Россия и Индия становятся альтернативными центрами геополитического влияния, что приводит к концу американской эры. Так, объединенные Арабские Эмираты, например, используют "китайскую карту" для того, чтобы получить выгоду в военной и экономической сферах от своих отношений с США. Саудовская Аравия также стремится установить тесные экономические и военные связи с Китаем, одновременно восстанавливая отношения с Ираном и США.Казахстан уже много лет успешно балансирует между Россией и Китаем, чтобы избежать зависимости от одной страны. Однако, из-за значимости ресурсов Казахстана, он не может полностью отказаться от отношений с Россией. Таким образом, разнонаправленная внешняя политика помогает странам избегать экономической зависимости от одного государства, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240909/zakupka-851440389.html
сша
грузия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, грузия, россия, китай
Политика, США, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ
13:45 23.09.2024
 
Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США

RS: Евразия и Ближний Восток переориентируются на Россию и Китай

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье издания Responsible Statecraft.
"Страны от Турции до Саудовской Аравии и от Азербайджана до Казахстана ведут одну и ту же игру. Они диверсифицируют свою внешнюю политику, которую в этом случае модно называть многовекторной. США и их союзники должны поддержать эту тенденцию, а не противодействовать ей: тогда такие страны гарантированно не станут делать ставку на государства, враждебно относящиеся к коллективному Западу", - сказано в материале.
Китай, Россия и Индия становятся альтернативными центрами геополитического влияния, что приводит к концу американской эры.
Так, объединенные Арабские Эмираты, например, используют "китайскую карту" для того, чтобы получить выгоду в военной и экономической сферах от своих отношений с США. Саудовская Аравия также стремится установить тесные экономические и военные связи с Китаем, одновременно восстанавливая отношения с Ираном и США.
Казахстан уже много лет успешно балансирует между Россией и Китаем, чтобы избежать зависимости от одной страны. Однако, из-за значимости ресурсов Казахстана, он не может полностью отказаться от отношений с Россией. Таким образом, разнонаправленная внешняя политика помогает странам избегать экономической зависимости от одного государства, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Тбилиси, Грузия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Украинского дипломата в Грузии "попросили на выход" из-за стиральных машин
9 сентября, 11:34
 
ПолитикаСШАГРУЗИЯРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала