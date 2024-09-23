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Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США

Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США - 23.09.2024, ПРАЙМ

Уже не центр мира: Евразия и Ближний Восток отворачиваются от США

Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T13:45+0300

2024-09-23T13:45+0300

2024-09-23T13:45+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пока США доминировали в мире, им не удалось стабилизировать Ближний Восток, и все больше стран в этом регионе отворачиваются от Вашингтона, говорится в статье издания Responsible Statecraft."Страны от Турции до Саудовской Аравии и от Азербайджана до Казахстана ведут одну и ту же игру. Они диверсифицируют свою внешнюю политику, которую в этом случае модно называть многовекторной. США и их союзники должны поддержать эту тенденцию, а не противодействовать ей: тогда такие страны гарантированно не станут делать ставку на государства, враждебно относящиеся к коллективному Западу", - сказано в материале.Китай, Россия и Индия становятся альтернативными центрами геополитического влияния, что приводит к концу американской эры. Так, объединенные Арабские Эмираты, например, используют "китайскую карту" для того, чтобы получить выгоду в военной и экономической сферах от своих отношений с США. Саудовская Аравия также стремится установить тесные экономические и военные связи с Китаем, одновременно восстанавливая отношения с Ираном и США.Казахстан уже много лет успешно балансирует между Россией и Китаем, чтобы избежать зависимости от одной страны. Однако, из-за значимости ресурсов Казахстана, он не может полностью отказаться от отношений с Россией. Таким образом, разнонаправленная внешняя политика помогает странам избегать экономической зависимости от одного государства, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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сша, грузия, россия, китай