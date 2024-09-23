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"Ждут момента". Посол России рассказал о планах США на Ближнем Востоке

"Ждут момента". Посол России рассказал о планах США на Ближнем Востоке - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Ждут момента". Посол России рассказал о планах США на Ближнем Востоке

США ждут возможности вмешаться в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на заявленную незаинтересованность в полноценной войне в регионе. Об этом... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T14:32+0300

2024-09-23T14:32+0300

2024-09-23T14:32+0300

политика

сша

ближний восток

конфликт

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. США ждут возможности вмешаться в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на заявленную незаинтересованность в полноценной войне в регионе. Об этом заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов."Вероятность (полномасштабной войны - ред.) очень высокая, поскольку не просматривается заинтересованность некоторых участников этого конфликта в реальном снижении эскалации. Делается ставка на военное и силовое решение существующих проблем. Наша принципиальная позиция известна - для существующих в регионе конфликтов нет силовых решений", - рассказал дипломат в беседе с агентством РИА Новости.Викторов подчеркнул, что Россия выступает против эскалации и большой войны, но наблюдает за деструктивной ролью США в происходящих событиях. Викторов отметил, что нынешняя эскалация между Израилем и Ливаном может превратиться в полноценную войну, так как заинтересованные стороны не проявляют реального желания решить конфликт мирным путем.При этом посол отметил использование информационно-коммуникационных технологий террористами как новый элемент конфликта, создающий дополнительные угрозы и последствия. Нынешний уровень эскалации в регионе является очень высоким и, возможно, беспрецедентным за последние 15-20 лет, с массированными ракетными обстрелами и разрушениями инфраструктуры.

https://1prime.ru/20240921/peydzher-851699941.html

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сша, ближний восток, конфликт