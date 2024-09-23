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"Русские ответят". В США встревожились из-за планов Киева

"Русские ответят". В США встревожились из-за планов Киева - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Русские ответят". В США встревожились из-за планов Киева

Украинские власти не оставляют попыток добиться от своих союзников разрешения наносить удары произведенным на Западе дальнобойным оружием вглубь российской... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T22:08+0300

2024-09-23T22:08+0300

2024-09-23T22:08+0300

политика

сша

россия

поддержка украины

ракетные удары

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украинские власти не оставляют попыток добиться от своих союзников разрешения наносить удары произведенным на Западе дальнобойным оружием вглубь российской территории. Читатели издания The New York Times осудили эти попытки."Только когда русские ответят с сокрушительной силой, пусть украинцы пеняют на себя и знают, что своих детей США в бой не отправят", — считает один из читателей.Другой отметил, что Владимиру Зеленскому плевать на риск начала третьей мировой войны, так как сейчас он фактически приперт к стенке, но другим людям судьба мира небезразлична."Ну и чего мы добиваемся в этом конфликте? Такое чувство, что завести все в тупик, чтобы никто не выиграл, а как можно больше народа с обеих сторон полегло. И все это с риском разжечь ядерную войну", — считает третий пользователь.Еще один читатель полагает, что Украина не выигрывает в конфликте, США об этом знают и пытаются истощить Россию, "чтобы поменьше уступить Москве, когда придет время перекраивать границы", при этом дальнобойное оружие данного факта не изменит.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, россия, поддержка украины, ракетные удары