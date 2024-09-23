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"Этой же ночью": в США заявили о высоком риске начала ядерной войны

"Этой же ночью": в США заявили о высоком риске начала ядерной войны - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Этой же ночью": в США заявили о высоком риске начала ядерной войны

Глобальная ядерная война может разразиться в ту же ночь, когда США позволят Киеву наносить удары дальнобойным оружием западного производства вглубь российской... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T23:19+0300

2024-09-23T23:19+0300

2024-09-23T23:19+0300

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Глобальная ядерная война может разразиться в ту же ночь, когда США позволят Киеву наносить удары дальнобойным оружием западного производства вглубь российской территории. Такое мнение выразил на YouTube-канале Dialogue Works разведчик ВС США в отставке и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.По его словам, возможность нанесения указанных выше ударов основывается на созданной в США технологии шифрования, к которой у Киева нет доступа. Поэтому, в случае удара этим оружием по территории РФ, Североатлантический альянс становится полноценной стороной конфликта на Украине."Это акт объявления войны. В таком случае то, что могло бы произойти в будущем, случилось бы этой же самой ночью — мы все были бы мертвы. Вот что я пытаюсь донести до вас, люди! Это не шутка, это не игра, русские не блефуют", — заявил Риттер.Эксперт предупредил, что Москве в этом случае придется применить ядерное оружие и в Вашингтоне должны понимать, что конфликт не ограничится только Европейским континентом.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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сша, россия, третья мировая война, международные отношения