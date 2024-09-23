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Британского премьера обвинили в поддержке России из-за нового котенка

Британского премьера обвинили в поддержке России из-за нового котенка - 23.09.2024, ПРАЙМ

Британского премьера обвинили в поддержке России из-за нового котенка

Британского премьер-министра Кира Стармера обвинили в поддержке России после того, как он завел сибирского котенка по кличке Принц и показал его фото. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T14:10+0300

2024-09-23T14:10+0300

2024-09-23T14:10+0300

политика

великобритания

премьер-министр великобритании

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МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Британского премьер-министра Кира Стармера обвинили в поддержке России после того, как он завел сибирского котенка по кличке Принц и показал его фото. С критикой выступил кандидат на июльских выборах Стивен Джеймс, о чем он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Тот факт, что Кир Стармер выбрал российского сибирского котенка вместо британского короткошерстного, является самым ясным признаком того, что он не поддерживает Британию. Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, то как мы можем ожидать, что он будет поддерживать британских работников?", - написал Джеймс.Ранее газета Daily Mail писала, что в результате "жарких переговоров" с детьми Стармеру пришлось завести котенка, однако изначально семья планировала завести немецкую овчарку. В свою очередь, главный мышелов Британии кот Ларри с Даунинг-стрит отреагировал на эту новость заявлением в своем аккаунте в социальной сети X, что Принц "будет ему подчиняться". Он также пригрозил котенку ссылкой в случае неповиновения.

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