https://1prime.ru/20240923/starmer-851720260.html
Британского премьера обвинили в поддержке России из-за нового котенка
Британского премьера обвинили в поддержке России из-за нового котенка - 23.09.2024, ПРАЙМ
Британского премьера обвинили в поддержке России из-за нового котенка
Британского премьер-министра Кира Стармера обвинили в поддержке России после того, как он завел сибирского котенка по кличке Принц и показал его фото. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T14:10+0300
2024-09-23T14:10+0300
2024-09-23T14:10+0300
политика
великобритания
премьер-министр великобритании
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849851611_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8141c4e1a40e2997ac7c048e75328ca6.jpg
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Британского премьер-министра Кира Стармера обвинили в поддержке России после того, как он завел сибирского котенка по кличке Принц и показал его фото. С критикой выступил кандидат на июльских выборах Стивен Джеймс, о чем он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Тот факт, что Кир Стармер выбрал российского сибирского котенка вместо британского короткошерстного, является самым ясным признаком того, что он не поддерживает Британию. Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, то как мы можем ожидать, что он будет поддерживать британских работников?", - написал Джеймс.Ранее газета Daily Mail писала, что в результате "жарких переговоров" с детьми Стармеру пришлось завести котенка, однако изначально семья планировала завести немецкую овчарку. В свою очередь, главный мышелов Британии кот Ларри с Даунинг-стрит отреагировал на эту новость заявлением в своем аккаунте в социальной сети X, что Принц "будет ему подчиняться". Он также пригрозил котенку ссылкой в случае неповиновения.
https://1prime.ru/20240922/svo-851708972.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849851611_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e48442420669c8beca7aad8ef6f8b97c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, премьер-министр великобритании
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, премьер-министр Великобритании
Британского премьера обвинили в поддержке России из-за нового котенка
Премьера Британии обвинили в поддержке России из-за нового сибирского котенка
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Британского премьер-министра Кира Стармера обвинили в поддержке России после того, как он завел сибирского котенка по кличке Принц и показал его фото.
С критикой выступил кандидат на июльских выборах Стивен Джеймс, о чем он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Тот факт, что Кир Стармер выбрал российского сибирского котенка вместо британского короткошерстного, является самым ясным признаком того, что он не поддерживает Британию. Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, то как мы можем ожидать, что он будет поддерживать британских работников?", - написал Джеймс.
Ранее газета Daily Mail писала, что в результате "жарких переговоров" с детьми Стармеру пришлось завести котенка, однако изначально семья планировала завести немецкую овчарку.
В свою очередь, главный мышелов Британии кот Ларри с Даунинг-стрит отреагировал на эту новость заявлением в своем аккаунте в социальной сети X, что Принц "будет ему подчиняться". Он также пригрозил котенку ссылкой в случае неповиновения.
И вечный бой. В Британии дали прогноз по развитию конфликта на Украине