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"Впечатляет". В США пришли в восторг от нового российского оружия - 23.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240923/su-35-851718716.html
"Впечатляет". В США пришли в восторг от нового российского оружия
"Впечатляет". В США пришли в восторг от нового российского оружия - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Впечатляет". В США пришли в восторг от нового российского оружия
Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые дают ему возможность конкурировать с западной техникой, сказано в статье издания The National... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T13:08+0300
2024-09-23T13:08+0300
вооружения
россия
су-35
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые дают ему возможность конкурировать с западной техникой, сказано в статье издания The National Interest."Особенно впечатляет его радиолокационная система, способная обнаруживать самолеты на расстоянии до 350 километров. Один экс-командующих НАТО рассказал, что, если бы вражеский F-35 обнаружил его, то скорее всего, отступил бы, так как Су-35 обладает сверхманевренностью", — говорится в публикации.Кроме того, отмечается, что истребитель может нести до 12 ракет малой дальности и четыре ракеты с дальностью до 400 километров, а также оборудован эффективной системой радиоэлектронной борьбы. Эти уникальные характеристики и сочетание высокого боевого потенциала и передовой защиты делают Су-35 привлекательным вариантом для использования в зоне СВО. По этой причине, ВСУ запросили более современные истребители, чем F-16.The National Interest заключает, что Су-35 способен противостоять другим современным истребителям и будет оставаться эффективным в ближайшей перспективе.
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россия, су-35
Вооружения, РОССИЯ, Су-35
13:08 23.09.2024
 
"Впечатляет". В США пришли в восторг от нового российского оружия

TNI: Су-35 обладает исключительными характеристиками

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский истребитель Су-35 обладает характеристиками, которые дают ему возможность конкурировать с западной техникой, сказано в статье издания The National Interest.
"Особенно впечатляет его радиолокационная система, способная обнаруживать самолеты на расстоянии до 350 километров. Один экс-командующих НАТО рассказал, что, если бы вражеский F-35 обнаружил его, то скорее всего, отступил бы, так как Су-35 обладает сверхманевренностью", — говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что истребитель может нести до 12 ракет малой дальности и четыре ракеты с дальностью до 400 километров, а также оборудован эффективной системой радиоэлектронной борьбы. Эти уникальные характеристики и сочетание высокого боевого потенциала и передовой защиты делают Су-35 привлекательным вариантом для использования в зоне СВО. По этой причине, ВСУ запросили более современные истребители, чем F-16.
The National Interest заключает, что Су-35 способен противостоять другим современным истребителям и будет оставаться эффективным в ближайшей перспективе.
Локхид Мартин (Lockheed Martin) - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
Сыграет свою роль: против России разработали новое оружие
09:22
 
ВооруженияРОССИЯСу-35
 
 
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