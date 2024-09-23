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По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета - 23.09.2024, ПРАЙМ
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По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета
По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета - 23.09.2024, ПРАЙМ
По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета
Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T06:08+0300
2024-09-23T06:08+0300
россия
суд
минобороны
взятка
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных документах.Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество многих близких к задержанному лиц, в том числе его родителей. Отмечается, что суд арестовал 43 вклада, открытых в трех российских банках.Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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россия, суд, минобороны, взятка
РОССИЯ, суд, Минобороны, взятка
06:08 23.09.2024
 
По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета

Суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего замминистра обороны Иванова

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных документах.
Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество многих близких к задержанному лиц, в том числе его родителей. Отмечается, что суд арестовал 43 вклада, открытых в трех российских банках.
Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
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РОССИЯсудМиноборонывзятка
 
 
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