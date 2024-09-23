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По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета

По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета - 23.09.2024, ПРАЙМ

По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета

Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T06:08+0300

2024-09-23T06:08+0300

2024-09-23T06:08+0300

россия

суд

минобороны

взятка

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных документах.Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество многих близких к задержанному лиц, в том числе его родителей. Отмечается, что суд арестовал 43 вклада, открытых в трех российских банках.Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

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россия, суд, минобороны, взятка