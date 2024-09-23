https://1prime.ru/20240923/sud-851709817.html
По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета
По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета - 23.09.2024, ПРАЙМ
По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета
Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T06:08+0300
2024-09-23T06:08+0300
2024-09-23T06:08+0300
россия
суд
минобороны
взятка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:85:591:417_1920x0_80_0_0_101225b34ab411e1e158dac6dfbe5b62.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных документах.Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество многих близких к задержанному лиц, в том числе его родителей. Отмечается, что суд арестовал 43 вклада, открытых в трех российских банках.Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://1prime.ru/20240829/dolg-851195973.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:70:591:513_1920x0_80_0_0_3febb104fd7e9f968eb7be19043d708c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, минобороны, взятка
РОССИЯ, суд, Минобороны, взятка
По делу Тимура Иванова арестованы 43 банковских счета
Суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Московский суд арестовал еще несколько банковских вкладов по делу бывшего заместителя главы российского Минобороны Тимура Иванова. Об этом говорится в судебных документах.
Ранее защита Иванова указывала, что по делу арестовано имущество многих близких к задержанному лиц, в том числе его родителей. Отмечается, что суд арестовал 43 вклада, открытых в трех российских банках.
Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
"Софтлайн" намерен добиться возврата долга от компании Тимура Иванова