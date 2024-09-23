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Эксперт рассказал, какие данные о пользователе может передать Telegram - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, какие данные о пользователе может передать Telegram
Эксперт рассказал, какие данные о пользователе может передать Telegram - 23.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие данные о пользователе может передать Telegram
Telegram может собирать и передавать данные лишь о телефонном номере и примерном местонахождении абонента. Вместе с тем большинство аккаунтов, которые... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T22:52+0300
2024-09-23T23:09+0300
россия
мессенджер telegram
конфиденциальность
передача данных
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Telegram может собирать и передавать данные лишь о телефонном номере и примерном местонахождении абонента. Вместе с тем большинство аккаунтов, которые используются для незаконных деяний зарегистрированные на подставные сим-карты. Об этом заявил РИА Новости специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров предупредил, что данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут передать властям при поступлении обоснованных запросов.По словам Хаминского, если для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры, то с персональными данными потенциальных преступников дело обстоит сложнее, так как почти все аккаунты, используемые для незаконных деяний, зарегистрированы на подставные сим-карты. Поэтому при всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере и, возможно, о примерном местонахождении абонента, пояснил эксперт. Он также считает, что этих сведений будет недостаточно для компетентных органов и предположил, что при очередном обновлении приложения на пользовательские устройства станут подгружать специальные файлы которые начнут собирать значительно большую информацию о пользователях мессенджера. Хаминский добавил, что кроме технических есть еще ряд юридических проблем. Например, в тех случаях, когда в иностранном государстве, чьи спецслужбы запрашивают информацию, имеется представительство Telegram, ответ за запрос исполняется в соответствии с местным законодательством. Однако при отсутствии представительства, напрямую запрашивать администрацию мессенджера считается недопустимым и поэтому придется направить запрос в министерство юстиции своей страны, затем оно направит ходатайство коллегам из страны, где расположена штаб-квартира Telegram или его региональный офис, и лишь затем запрос поступит на рассмотрение администрации мессенджера. Кроме того, другая проблема, по мнению эксперта, может заключатся в том, что национальные законодательства имеют разные подходы к объему передаваемых персональных данных, а также в отсутствии межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи. В связи с перечисленными выше факторами, заявления Дурова рискуют оказаться лишь пустыми обещаниями и как в такой ситуации поступят органы, от решения которых зависит личная свобода основателя Telegram, предсказать невозможно, заключил Хаминский.
https://1prime.ru/20240923/durov-851726742.html
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россия, мессенджер telegram, конфиденциальность, передача данных
РОССИЯ, мессенджер Telegram, конфиденциальность, передача данных
22:52 23.09.2024 (обновлено: 23:09 23.09.2024)
 
Эксперт рассказал, какие данные о пользователе может передать Telegram

Хаминский: Telegram может передать данные о номере и местонахождении абонента

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Мессенджер Telegram на экране телефона
 Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Telegram может собирать и передавать данные лишь о телефонном номере и примерном местонахождении абонента. Вместе с тем большинство аккаунтов, которые используются для незаконных деяний зарегистрированные на подставные сим-карты. Об этом заявил РИА Новости специалист по информационной безопасности, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров предупредил, что данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут передать властям при поступлении обоснованных запросов.
По словам Хаминского, если для удаления нелегального контента достаточно настроить соответствующие фильтры, то с персональными данными потенциальных преступников дело обстоит сложнее, так как почти все аккаунты, используемые для незаконных деяний, зарегистрированы на подставные сим-карты. Поэтому при всем желании Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере и, возможно, о примерном местонахождении абонента, пояснил эксперт.
Он также считает, что этих сведений будет недостаточно для компетентных органов и предположил, что при очередном обновлении приложения на пользовательские устройства станут подгружать специальные файлы которые начнут собирать значительно большую информацию о пользователях мессенджера.
Хаминский добавил, что кроме технических есть еще ряд юридических проблем. Например, в тех случаях, когда в иностранном государстве, чьи спецслужбы запрашивают информацию, имеется представительство Telegram, ответ за запрос исполняется в соответствии с местным законодательством. Однако при отсутствии представительства, напрямую запрашивать администрацию мессенджера считается недопустимым и поэтому придется направить запрос в министерство юстиции своей страны, затем оно направит ходатайство коллегам из страны, где расположена штаб-квартира Telegram или его региональный офис, и лишь затем запрос поступит на рассмотрение администрации мессенджера.
Кроме того, другая проблема, по мнению эксперта, может заключатся в том, что национальные законодательства имеют разные подходы к объему передаваемых персональных данных, а также в отсутствии межгосударственного соглашения об оказании правовой помощи.
В связи с перечисленными выше факторами, заявления Дурова рискуют оказаться лишь пустыми обещаниями и как в такой ситуации поступят органы, от решения которых зависит личная свобода основателя Telegram, предсказать невозможно, заключил Хаминский.
Павел Дуров
Дуров объявил об изменении политики конфиденциальности Telegram
17:26
 
РОССИЯмессенджер Telegramконфиденциальностьпередача данных
 
 
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