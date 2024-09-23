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Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева"

Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева" - 23.09.2024, ПРАЙМ

Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева"

В России на трассе М-11 "Нева" стартовало полностью беспилотное движение грузовиков. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T11:27+0300

2024-09-23T11:27+0300

2024-09-23T11:27+0300

россия

трасса м-11 "нева"

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В России на трассе М-11 "Нева" стартовало полностью беспилотное движение грузовиков. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости."…Дан старт полностью беспилотного движения по всей трассе М-11 …Стартовали беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" без водителей", - заявил в свою очередь Минтранс России.Отмечается, что старт движению дал заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.Ранее сообщалось, что водитель должен был находиться за рулем при въезде в город Тверь, однако после ввода в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года движение грузовиков стало возможным без водителей на всем протяжении трассы. Планируется увеличение количества беспилотных грузовиков на трассе до 43 единиц.Беспилотные грузовики не подвержены ограничениям по режиму труда и отдыха, благодаря чему могут работать круглосуточно без перерывов, что значительно увеличивает скорость доставки грузов. В результате использования беспилотных грузовиков время рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось с трех до 1,5 суток.

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россия, трасса м-11 "нева"