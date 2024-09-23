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Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева" - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева"
Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева" - 23.09.2024, ПРАЙМ
Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева"
В России на трассе М-11 "Нева" стартовало полностью беспилотное движение грузовиков. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:27+0300
2024-09-23T11:27+0300
россия
трасса м-11 "нева"
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В России на трассе М-11 "Нева" стартовало полностью беспилотное движение грузовиков. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости."…Дан старт полностью беспилотного движения по всей трассе М-11 …Стартовали беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" без водителей", - заявил в свою очередь Минтранс России.Отмечается, что старт движению дал заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.Ранее сообщалось, что водитель должен был находиться за рулем при въезде в город Тверь, однако после ввода в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года движение грузовиков стало возможным без водителей на всем протяжении трассы. Планируется увеличение количества беспилотных грузовиков на трассе до 43 единиц.Беспилотные грузовики не подвержены ограничениям по режиму труда и отдыха, благодаря чему могут работать круглосуточно без перерывов, что значительно увеличивает скорость доставки грузов. В результате использования беспилотных грузовиков время рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось с трех до 1,5 суток.
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россия, трасса м-11 "нева"
РОССИЯ, трасса М-11 "Нева"
11:27 23.09.2024
 
Движение грузовиков "без водителей" запущено по всей трассе М-11 "Нева"

Движение грузовиков полностью в беспилотном режиме запущено по всей М-11 "Нева"

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкГрузовики на автомобильной дороге федерального значения "Амур"
Грузовики на автомобильной дороге федерального значения Амур - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В России на трассе М-11 "Нева" стартовало полностью беспилотное движение грузовиков. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
"…Дан старт полностью беспилотного движения по всей трассе М-11 …Стартовали беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" без водителей", - заявил в свою очередь Минтранс России.
Отмечается, что старт движению дал заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.
Ранее сообщалось, что водитель должен был находиться за рулем при въезде в город Тверь, однако после ввода в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года движение грузовиков стало возможным без водителей на всем протяжении трассы. Планируется увеличение количества беспилотных грузовиков на трассе до 43 единиц.
Беспилотные грузовики не подвержены ограничениям по режиму труда и отдыха, благодаря чему могут работать круглосуточно без перерывов, что значительно увеличивает скорость доставки грузов. В результате использования беспилотных грузовиков время рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось с трех до 1,5 суток.
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РОССИЯтрасса М-11 "Нева"
 
 
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