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РБК: россияне нарастили траты по кредиткам до максимума с 2022 года

РБК: россияне нарастили траты по кредиткам до максимума с 2022 года - 23.09.2024, ПРАЙМ

РБК: россияне нарастили траты по кредиткам до максимума с 2022 года

Российские держатели кредитных карт активно используют доступные им лимиты, нарастив траты до максимума за 2,5 года, пишет РБК со ссылкой на данные "Скоринг... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:01+0300

2024-09-23T10:01+0300

2024-09-23T10:01+0300

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кредитные карты

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские держатели кредитных карт активно используют доступные им лимиты, нарастив траты до максимума за 2,5 года, пишет РБК со ссылкой на данные "Скоринг Бюро"."Уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в этот месяц увеличился на 1,9 п.п., до 33,9%. И сам показатель, и величина прироста достигли максимума с начала 2022 года", - отмечается в публикации.При этом средний чек использования кредитных карт также увеличился. Эксперты связывают это с высокими ставками по вкладам и счетам, что побуждает клиентов откладывать сбережения на депозиты и использовать кредитные карты для повседневных трат.В издании заметили, что рост использования карт также может быть связан с ростом потребительских цен, так как объем трат мог остаться прежним, а объем операций по картам увеличился вслед за ценами. Также отмечается, что клиенты могут использовать кредитные карты для ежедневных трат, покрывая затраты средствами, находящимися на накопительном счете, и закрывая долги в льготный период.Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и рост ставок по депозитам и счетам также оказали существенное влияние на уровень использования кредитных карт, заключили в издании.

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россия, банки, кредитные карты