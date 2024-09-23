https://1prime.ru/20240923/tsb-851717357.html
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж - 23.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:07+0300
2024-09-23T12:07+0300
2024-09-23T12:10+0300
банк россии
перевод средств
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор."Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении.Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перевод средств
Банк России, перевод средств
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
ЦБ продлил до 31 марта ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор.
"Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.