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ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж - 23.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж - 23.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T12:07+0300
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банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор."Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении.Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
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перевод средств
Банк России, перевод средств
12:07 23.09.2024 (обновлено: 12:10 23.09.2024)
 
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж

ЦБ продлил до 31 марта ограничения на перевод физлицами средств за рубеж

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор.
"Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
 
Банк Россииперевод средств
 
 
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