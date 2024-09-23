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ЦБ рассказал, когда начнет действовать стандарт защиты ипотечных заемщиков

ЦБ рассказал, когда начнет действовать стандарт защиты ипотечных заемщиков - 23.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, когда начнет действовать стандарт защиты ипотечных заемщиков

Стандарт защиты ипотечных заемщиков, утвержденный комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, начнет действовать с января 2025 года, сообщил... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T14:14+0300

2024-09-23T14:14+0300

2024-09-23T14:14+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стандарт защиты ипотечных заемщиков, утвержденный комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, начнет действовать с января 2025 года, сообщил Банк России. "Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил согласованный с Банком России стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков… Стандарт станет обязательным для банков с 1 января 2025 года и будет распространяться на договоры, заключенные после этой даты", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Также регулятор указывает, что с 1 января банки также будут обязаны при получении от заемщика вознаграждения за установление пониженной процентной ставки "честно информировать его о том, какова разница в полной стоимости кредита, чтобы при принятии решения заемщик понимал, выгодна ли для него эта услуга". Также банк должен будет возвращать неиспользованную часть такого вознаграждения в случае досрочного погашения кредита. Как поясняется в сообщении, основная цель документа - минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования и добиться того, чтобы банки более подробно информировали заемщиков об условиях кредита и связанных с ним рисках. Стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению. "Запрет на длительное размещение средств ипотечных заемщиков на аккредитивах снизит риски граждан, так как на аккредитивах, в отличие от счетов эскроу, средства не защищены системой страхования вкладов", - подчеркивает ЦБ. В составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк). Цель этих требований в том, как отмечает ЦБ, чтобы покупатель оплачивал первоначальный взнос именно за счет собственных средств, поскольку чем их меньше, тем выше риск того, что он может переоценить свои силы и в конечном счете лишится и денег, и квартиры. Также указывается, что банк не вправе будет получать вознаграждение от продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости. Регулятор обращает внимание, что в ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки. В документе также описано, какие сведения банк обязан раскрыть заемщику в понятной форме до заключения договора и о каких рисках предупредить. Кредитная организация обязана ответить на вопросы заемщика по ипотечному кредиту и сопутствующим услугам.

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