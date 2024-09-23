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ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров - 23.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров
Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:44+0300
2024-09-23T17:52+0300
банк россии
россия
переводы за рубеж
ограничения
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора."Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2024 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - указывается в сообщении ЦБ РФ.
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россия, переводы за рубеж, ограничения
Банк России, РОССИЯ, переводы за рубеж, ограничения
17:44 23.09.2024 (обновлено: 17:52 23.09.2024)
 
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров

ЦБ продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж денег со счетов брокеров

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.
"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2024 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - указывается в сообщении ЦБ РФ.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
12:07
 
Банк РоссииРОССИЯпереводы за рубежограничения
 
 
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