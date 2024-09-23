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ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров

ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров - 23.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров

Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T17:44+0300

2024-09-23T17:44+0300

2024-09-23T17:52+0300

банк россии

россия

переводы за рубеж

ограничения

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора."Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2024 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - указывается в сообщении ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20240923/tsb-851717357.html

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россия, переводы за рубеж, ограничения