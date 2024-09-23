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ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров - 23.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров
Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T17:44+0300
2024-09-23T17:44+0300
2024-09-23T17:52+0300
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора."Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2024 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - указывается в сообщении ЦБ РФ.
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россия, переводы за рубеж, ограничения
Банк России, РОССИЯ, переводы за рубеж, ограничения
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров
ЦБ продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж денег со счетов брокеров
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 1 апреля ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора.
"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2024 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года", - указывается в сообщении ЦБ РФ.
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж