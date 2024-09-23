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В Москве обнаружили "турфирмы", выводившие миллионы через криптовалюту
В Москве обнаружили "турфирмы", выводившие миллионы через криптовалюту - 23.09.2024, ПРАЙМ
В Москве обнаружили "турфирмы", выводившие миллионы через криптовалюту
В Москве пресекли деятельность трансграничной группировки, которая выводила миллионы рублей за границу под видом криптовалюты. Об этом рассказала официальный... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T11:43+0300
2024-09-23T11:43+0300
2024-09-23T13:18+0300
мошенничество
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Москве пресекли деятельность трансграничной группировки, которая выводила миллионы рублей за границу под видом криптовалюты. Об этом рассказала официальный представитель российского Министерства внутренних дел."Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере", - написала она в своем Telegram-канале. Она также заявила, что сообщники этой группировки действовали под видом турфирм, офисы которых находились в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы. Уточняется, что их общение с возможными клиентами происходило через чат в одном из мессенджеров. Криптокошельки использовались теневыми банкирами в качестве средства для перечисления оплаты. Отмечается, что по факту задержания было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
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россия, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, МВД
В Москве обнаружили "турфирмы", выводившие миллионы через криптовалюту
МВД: в Москве обнаружили "турфирмы", выводившие миллионы руб через криптовалюту
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Москве пресекли деятельность трансграничной группировки, которая выводила миллионы рублей за границу под видом криптовалюты. Об этом рассказала официальный представитель российского Министерства внутренних дел.
"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере", - написала она в своем Telegram-канале.
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Она также заявила, что сообщники этой группировки действовали под видом турфирм, офисы которых находились в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы. Уточняется, что их общение с возможными клиентами происходило через чат в одном из мессенджеров.
Криптокошельки использовались теневыми банкирами в качестве средства для перечисления оплаты.
Отмечается, что по факту задержания было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".