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В Турции оценили возможность отмены системы "все включено" - 23.09.2024, ПРАЙМ
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В Турции оценили возможность отмены системы "все включено"
В Турции оценили возможность отмены системы "все включено" - 23.09.2024, ПРАЙМ
В Турции оценили возможность отмены системы "все включено"
Турецкие гостиницы, в которых действует система "все включено", останутся предпочтительными для россиян, заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T07:30+0300
2024-09-23T07:30+0300
россия
турция
все включено
туризм в турции
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Турецкие гостиницы, в которых действует система "все включено", останутся предпочтительными для россиян, заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.В этой связи он добавил, что правительство Турции не решится на полную отмену all inclusive. По его словам, российским туристам в разы выгоднее приезжать в отели с такой системой, чем питаться вне гостиницы."Цены в турецких отелях с системой "всё включено" выросли, но они все еще ниже, чем на услуги по питанию на улице", - подчеркнул эксперт.Ранее турецкая газета Turizm Gazetesi писала, что представители туристического бизнеса в Турции не раз призывали к пересмотру формата услуг "всё включено". Тем не менее, как утверждает директор по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata Александр Лира, цены на отдых в стране за год выросли на 23 процента, а в ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз, что не оставляет туристам другого выбора, кроме как останавливаться в отелях с системой "все включено".
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россия, турция, все включено, туризм в турции
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, все включено, туризм в Турции
07:30 23.09.2024
 
В Турции оценили возможность отмены системы "все включено"

Эрчин: отели с системой "всё включено" останутся предпочтительными для россиян

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 23 сен - ПРАЙМ. Турецкие гостиницы, в которых действует система "все включено", останутся предпочтительными для россиян, заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
В этой связи он добавил, что правительство Турции не решится на полную отмену all inclusive. По его словам, российским туристам в разы выгоднее приезжать в отели с такой системой, чем питаться вне гостиницы.
"Цены в турецких отелях с системой "всё включено" выросли, но они все еще ниже, чем на услуги по питанию на улице", - подчеркнул эксперт.
Ранее турецкая газета Turizm Gazetesi писала, что представители туристического бизнеса в Турции не раз призывали к пересмотру формата услуг "всё включено". Тем не менее, как утверждает директор по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata Александр Лира, цены на отдых в стране за год выросли на 23 процента, а в ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз, что не оставляет туристам другого выбора, кроме как останавливаться в отелях с системой "все включено".
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