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СМИ: управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников - 23.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников
СМИ: управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников - 23.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников
Управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников на 380 тысяч долларов, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua", со ссылкой... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T14:38+0300
2024-09-23T14:38+0300
украина
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников на 380 тысяч долларов, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на данные портала госзакупок Prozorro. "Управление госохраны обновило свой рекорд этого года по закупке самых дорогих легковых авто. Через Prozorro оно закупило премиальные Toyota Land Cruiser по 3,93 миллиона гривен (94 тысяч долларов - ред.) за штуку на общую сумму 15,73 миллиона гривен (380 тысяч долларов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как уточнили в издании, в августе управление госохраны Украины закупило три внедорожника Lexus по 80 тысяч долларов за штуку, что также было рекордным показателем для государственных закупок.
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украина, внедорожники, новости компании
УКРАИНА, внедорожники, Новости компании
14:38 23.09.2024
 
СМИ: управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников

Prozorro: управление госохраны Украины закупило внедорожники на 380 тыс долларов

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Управление госохраны Украины закупило партию премиальных внедорожников на 380 тысяч долларов, сообщило в понедельник украинское издание "Страна.ua", со ссылкой на данные портала госзакупок Prozorro.
"Управление госохраны обновило свой рекорд этого года по закупке самых дорогих легковых авто. Через Prozorro оно закупило премиальные Toyota Land Cruiser по 3,93 миллиона гривен (94 тысяч долларов - ред.) за штуку на общую сумму 15,73 миллиона гривен (380 тысяч долларов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как уточнили в издании, в августе управление госохраны Украины закупило три внедорожника Lexus по 80 тысяч долларов за штуку, что также было рекордным показателем для государственных закупок.
 
УКРАИНАвнедорожникиНовости компании
 
 
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