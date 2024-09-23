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В "ВТБ Лизинг" спрогнозировали интерес к электромобилю e-Largus

В "ВТБ Лизинг" спрогнозировали интерес к электромобилю e-Largus - 23.09.2024, ПРАЙМ

В "ВТБ Лизинг" спрогнозировали интерес к электромобилю e-Largus

"ВТБ Лизинг" предполагает, что российский электромобиль Lada e-Largus заинтересует потребителей, однако спрос будет определяться финальной стоимостью... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T06:03+0300

2024-09-23T06:03+0300

2024-09-23T06:03+0300

россия

втб лизинг

lada e-largus

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" предполагает, что российский электромобиль Lada e-Largus заинтересует потребителей, однако спрос будет определяться финальной стоимостью автомобиля, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Антон Мусатов. "Бензиновый автомобиль Lada Largus популярен у клиентов "ВТБ Лизинг" благодаря своим техническим и эксплуатационным характеристикам. В январе-июле 2024 года мы передали в 1,5 раза больше таких автомобилей, чем за первые семь месяцев прошлого года. В связи с этим предполагаем, что и к e-Largus потребители проявят значимый интерес. Однако во многом спрос будет определяться финальной стоимостью электромобиля, которая станет известна после выхода тестовой партии на рынок в сентябре этого года", - отметил Мусатов. В лизинговой компании "Европлан" агентству отметили, что стимулировать покупку электромобилей должно развитие инфраструктуры: строительство зарядных устройств в городах, на трассах, разрешения установки зарядных устройств на парковках автопарков компаний. Запуск производства электромобиля e-Largus планируется в конце сентября, сообщал в начале месяца на Восточном экономическом форуме вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Lada e-Largus - это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 километров в час за менее чем 10 секунд.

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россия, втб лизинг, lada e-largus, авторынок рф