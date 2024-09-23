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Выплату жителям, оборонявшим Заполярье в годы войны, увеличили в десять раз

Выплату жителям, оборонявшим Заполярье в годы войны, увеличили в десять раз - 23.09.2024, ПРАЙМ

Выплату жителям, оборонявшим Заполярье в годы войны, увеличили в десять раз

Размер единовременной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны, увеличат в 10 раз с 5 до 50 | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T13:26+0300

2024-09-23T13:26+0300

2024-09-23T13:26+0300

россия

выплаты

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МУРМАНСК, 23 сен – ПРАЙМ. Размер единовременной денежной выплаты ветеранам Мурманской области, которые обороняли Заполярье в годы Великой Отечественной войны, увеличат в 10 раз с 5 до 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Приняли решение в честь юбилейной даты в 10 раз увеличить размер единовременной денежной выплаты жителям региона, принимавшим участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Глава региона пояснил, что с 2019 года размер выплаты составлял пять тысяч рублей. В этом году власти будут выплачивать по 50 тысяч рублей. В октябре этого года в Мурманской области будет отмечаться 80-летняя годовщина с момента разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

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россия, выплаты