https://1prime.ru/20240923/wildberries--851713603.html

Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии

Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии - 23.09.2024, ПРАЙМ

Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале о смене фамилии супруга на девичью | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:36+0300

2024-09-23T10:36+0300

2024-09-23T10:37+0300

россия

wildberries

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале о смене фамилии супруга на девичьюОна добавила, что теперь еще снова зовут Татьяна Ким. "Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким", - написала она. Ранее в июне Ким подала заявление на развод с Владиславом Бакальчуком. 12 сентября состоялась беседа по данному делу в суде. Ни Татьяна, ни Владислав в суд не пришли, но направили туда своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.

https://1prime.ru/20240918/bakalchuk-851660462.html

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россия, wildberries, татьяна бакальчук