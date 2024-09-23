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Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии - 23.09.2024, ПРАЙМ
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале о смене фамилии супруга на девичью | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:36+0300
2024-09-23T10:37+0300
россия
wildberries
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале о смене фамилии супруга на девичьюОна добавила, что теперь еще снова зовут Татьяна Ким. "Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким", - написала она. Ранее в июне Ким подала заявление на развод с Владиславом Бакальчуком. 12 сентября состоялась беседа по данному делу в суде. Ни Татьяна, ни Владислав в суд не пришли, но направили туда своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
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россия, wildberries, татьяна бакальчук
РОССИЯ, Wildberries, Татьяна Бакальчук
10:36 23.09.2024 (обновлено: 10:37 23.09.2024)
 
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии

Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии на Ким

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале о смене фамилии супруга на девичью
Она добавила, что теперь еще снова зовут Татьяна Ким.
"Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким", - написала она.
Ранее в июне Ким подала заявление на развод с Владиславом Бакальчуком. 12 сентября состоялась беседа по данному делу в суде. Ни Татьяна, ни Владислав в суд не пришли, но направили туда своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries
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РОССИЯWildberriesТатьяна Бакальчук
 
 
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