https://1prime.ru/20240923/wildberries--851713603.html
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии - 23.09.2024, ПРАЙМ
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале о смене фамилии супруга на девичью | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:36+0300
2024-09-23T10:36+0300
2024-09-23T10:37+0300
россия
wildberries
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале о смене фамилии супруга на девичьюОна добавила, что теперь еще снова зовут Татьяна Ким. "Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким", - написала она. Ранее в июне Ким подала заявление на развод с Владиславом Бакальчуком. 12 сентября состоялась беседа по данному делу в суде. Ни Татьяна, ни Владислав в суд не пришли, но направили туда своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
https://1prime.ru/20240918/bakalchuk-851660462.html
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россия, wildberries, татьяна бакальчук
РОССИЯ, Wildberries, Татьяна Бакальчук
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии на Ким
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакалчук заявила в своем Telegram-канале
о смене фамилии супруга на девичью
Она добавила, что теперь еще снова зовут Татьяна Ким.
"Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким", - написала она.
Ранее в июне Ким подала заявление на развод с Владиславом Бакальчуком. 12 сентября состоялась беседа по данному делу в суде. Ни Татьяна, ни Владислав в суд не пришли, но направили туда своих юристов. Представители Татьяны тогда отказались от комментариев, а юрист Владислава пояснила, что суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries