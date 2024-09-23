https://1prime.ru/20240923/zakharova-851725391.html
Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества
Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества - 23.09.2024, ПРАЙМ
Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:47+0300
2024-09-23T16:47+0300
2024-09-23T16:47+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_3c4af613c0026414c8eece4dd755e60d.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества."Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной "американской академии", - отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.Она отметила, что Зеленский был удостоен "Золотой тарелки" от Американской академии достижений за "развитие человечества", что не соответствует действительности.Согласно данным открытых источников, The Golden Plate Award вручается с 1961 года и награждает номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
https://1prime.ru/20240923/zelenskogo-851719045.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_47a7044641ff38dc9ab7f0e8453df1d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества
Захарова: Зеленского нужно наградить за "развод", а не "развитие" человечества
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества.
"Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной "американской академии", - отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.
Она отметила, что Зеленский был удостоен "Золотой тарелки" от Американской академии достижений за "развитие человечества", что не соответствует действительности.
Согласно данным открытых источников, The Golden Plate Award вручается с 1961 года и награждает номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
Песков раскрыл отношение Кремля к "плану победы" Зеленского