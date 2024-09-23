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Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества
Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества - 23.09.2024, ПРАЙМ
Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:47+0300
2024-09-23T16:47+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества."Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной "американской академии", - отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.Она отметила, что Зеленский был удостоен "Золотой тарелки" от Американской академии достижений за "развитие человечества", что не соответствует действительности.Согласно данным открытых источников, The Golden Plate Award вручается с 1961 года и награждает номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
https://1prime.ru/20240923/zelenskogo-851719045.html
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:47 23.09.2024
 
Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества

Захарова: Зеленского нужно наградить за "развод", а не "развитие" человечества

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМ. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества.
"Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной "американской академии", - отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.
Она отметила, что Зеленский был удостоен "Золотой тарелки" от Американской академии достижений за "развитие человечества", что не соответствует действительности.
Согласно данным открытых источников, The Golden Plate Award вручается с 1961 года и награждает номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.
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