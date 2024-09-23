https://1prime.ru/20240923/zakharova-851725391.html

Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества

Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества - 23.09.2024, ПРАЙМ

Захарова предложила наградить Зеленского за "развод" человечества

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества. | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T16:47+0300

2024-09-23T16:47+0300

2024-09-23T16:47+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_3c4af613c0026414c8eece4dd755e60d.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что глава Украины Владимир Зеленский должен получить награду за "развод" человечества."Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принёс в жертву глубинной "американской академии", - отметила дипломат в своем аккаунте в Telegram.Она отметила, что Зеленский был удостоен "Золотой тарелки" от Американской академии достижений за "развитие человечества", что не соответствует действительности.Согласно данным открытых источников, The Golden Plate Award вручается с 1961 года и награждает номинантов в различных категориях, включая науку, бизнес, спорт, развлечения, общественную службу и другие области.

https://1prime.ru/20240923/zelenskogo-851719045.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский