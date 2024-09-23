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В ЕК скрывают стоимость поставок газа из-за океана, заявила Захарова - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240923/zakharova-851729831.html
В ЕК скрывают стоимость поставок газа из-за океана, заявила Захарова
В ЕК скрывают стоимость поставок газа из-за океана, заявила Захарова - 23.09.2024, ПРАЙМ
В ЕК скрывают стоимость поставок газа из-за океана, заявила Захарова
В Еврокомиссии умалчивают о том, во сколько обходится бизнесу и налогоплательщикам в Европе увеличение объемов поставок газа из-за океана, а также дальнейшее... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T19:52+0300
2024-09-23T19:52+0300
энергетика
россия
мария захарова
поставки газа
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Еврокомиссии умалчивают о том, во сколько обходится бизнесу и налогоплательщикам в Европе увеличение объемов поставок газа из-за океана, а также дальнейшее сокращение его потребления. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Во что все это обходится европейским налогоплательщикам и бизнесу, в Еврокомиссии умалчивают", — сказала она. По словам Захаровой, для Евросоюза вопрос о цене разрыва энергетического сотрудничества с Россией – вообще "тайна за семью печатями", разглашение которой может стоить карьеры не одному десятку европейских политиков". Вместе с тем последствия навязываемого государствам-членам ЕС, по сути, принудительного курса на сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями приобретают все более печальный для союза размах – от сокращения промпроизводства до продолжающей обостряться проблемы энергетической бедности, добавила Захарова. Представитель МИД отметила, что "только по официальным данным ЕС, более десяти процентов семей в странах-членах не в состоянии нормально отапливать свои жилища". В Германии количество "энергетически неблагополучных" домохозяйств только с 2021 года выросло на пять процентов, во Франции – на шесть процентов, а в Литве и Болгарии от энергетической бедности страдает каждый пятый житель, добавила Захарова. Она подчеркнула, что в Латвии и Эстонии, по официальным данным, в зоне риска находится почти четверть оставшегося там населения. По словам Захаровой, "как следует из доклада ЕК (там это не акцентируется, а дано "мелким шрифтом"), почти для всех стран-членов в последние несколько лет характерен общий "феномен" – сокращение в энергобалансе доли природного газа в пользу нефти и твердого ископаемого топлива (угля, торфа, горючих сланцев)". Причем данный "феномен" наблюдается несмотря на все разговоры о необходимости "озеленения" экономики и на фоне настойчивых призывов Евросоюза к развивающимся странами отказаться от вредного для климата угля, заметила она. Представитель МИД отметила, что среди "передовиков" идет Эстония, которую в ЕС представляет еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, известная своей нелюбовью к "путинским газопроводам", а заодно и поставкам российской электроэнергии". Захарова сообщила, что "доля твердого ископаемого топлива в энергобалансе этой прибалтийской страны в 2022 году выросла до 62% (более свежие данные ЕК не приводит)". Вместе с тем, по словам Захаровой, с 2020 до 2022 года доля возобновляемых источников при производстве электроэнергии в Эстонии сократилась с 50% до 33%, а доля горючих сланцев возросла – с 37% до 57%. При этом потребности страны в газе более чем на 70% обеспечиваются за счет американского СПГ", отметила она, добавив: "вот такая зеленая арифметика". Представитель МИД подчеркнула, что сложившаяся ситуация имеет отношение и к вопросу об экологических последствиях антироссийской политики ЕС. "А ведь на "происки Москвы" рост вредных выбросов в ЕС из-за отказа от газа в пользу менее экологичных энергоносителей не спишешь – наш экспорт нефти и угля в ЕС уже давно почти под полным санкционным запретом", — заключила она.
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россия, мария захарова, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, Мария Захарова, поставки газа
19:52 23.09.2024
 
В ЕК скрывают стоимость поставок газа из-за океана, заявила Захарова

Захарова: в ЕК умалчивают о стоимости наращивания поставок газа из-за океана

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Еврокомиссии умалчивают о том, во сколько обходится бизнесу и налогоплательщикам в Европе увеличение объемов поставок газа из-за океана, а также дальнейшее сокращение его потребления. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Во что все это обходится европейским налогоплательщикам и бизнесу, в Еврокомиссии умалчивают", — сказала она.
По словам Захаровой, для Евросоюза вопрос о цене разрыва энергетического сотрудничества с Россией – вообще "тайна за семью печатями", разглашение которой может стоить карьеры не одному десятку европейских политиков".
Вместе с тем последствия навязываемого государствам-членам ЕС, по сути, принудительного курса на сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями приобретают все более печальный для союза размах – от сокращения промпроизводства до продолжающей обостряться проблемы энергетической бедности, добавила Захарова.
Представитель МИД отметила, что "только по официальным данным ЕС, более десяти процентов семей в странах-членах не в состоянии нормально отапливать свои жилища".
В Германии количество "энергетически неблагополучных" домохозяйств только с 2021 года выросло на пять процентов, во Франции – на шесть процентов, а в Литве и Болгарии от энергетической бедности страдает каждый пятый житель, добавила Захарова.
Она подчеркнула, что в Латвии и Эстонии, по официальным данным, в зоне риска находится почти четверть оставшегося там населения.
По словам Захаровой, "как следует из доклада ЕК (там это не акцентируется, а дано "мелким шрифтом"), почти для всех стран-членов в последние несколько лет характерен общий "феномен" – сокращение в энергобалансе доли природного газа в пользу нефти и твердого ископаемого топлива (угля, торфа, горючих сланцев)". Причем данный "феномен" наблюдается несмотря на все разговоры о необходимости "озеленения" экономики и на фоне настойчивых призывов Евросоюза к развивающимся странами отказаться от вредного для климата угля, заметила она.
Представитель МИД отметила, что среди "передовиков" идет Эстония, которую в ЕС представляет еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, известная своей нелюбовью к "путинским газопроводам", а заодно и поставкам российской электроэнергии". Захарова сообщила, что "доля твердого ископаемого топлива в энергобалансе этой прибалтийской страны в 2022 году выросла до 62% (более свежие данные ЕК не приводит)".
Вместе с тем, по словам Захаровой, с 2020 до 2022 года доля возобновляемых источников при производстве электроэнергии в Эстонии сократилась с 50% до 33%, а доля горючих сланцев возросла – с 37% до 57%. При этом потребности страны в газе более чем на 70% обеспечиваются за счет американского СПГ", отметила она, добавив: "вот такая зеленая арифметика".
Представитель МИД подчеркнула, что сложившаяся ситуация имеет отношение и к вопросу об экологических последствиях антироссийской политики ЕС.
"А ведь на "происки Москвы" рост вредных выбросов в ЕС из-за отказа от газа в пользу менее экологичных энергоносителей не спишешь – наш экспорт нефти и угля в ЕС уже давно почти под полным санкционным запретом", — заключила она.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС
17:48
 
ЭнергетикаРОССИЯМария Захаровапоставки газа
 
 
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