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Россиян предупредили о заморозках до минус пяти градусов в 24 регионах - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о заморозках до минус пяти градусов в 24 регионах
Россиян предупредили о заморозках до минус пяти градусов в 24 регионах - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о заморозках до минус пяти градусов в 24 регионах
В 24 российских регионах в ближайшую ночь ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T16:48+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В 24 российских регионах в ближайшую ночь ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшую ночь в Северо-Западном федеральном округе заморозки до минус пяти градусов возможны в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. В Центральном федеральном округе (в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Тамбовской областях) заморозки могут достичь минус четырех градусов, предупредил он. Вильфанд также сообщил, что заморозки до минус пяти градусов в ближайшую ночь возможны в Приволжском федеральном округе, в Кировской и Нижегородской областях, в республиках Марий-Эл, Чувашия, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, а также в Пермском крае. На Урале заморозки до минус пяти градусов, по словам синоптика, ожидаются в Свердловской, Челябинской областях и на юге Тюменской области.
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россия, погода, россияне
РОССИЯ, погода, россияне
16:48 23.09.2024
 
Россиян предупредили о заморозках до минус пяти градусов в 24 регионах

Вильфанд: заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшую ночь в 24 регионах

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В 24 российских регионах в ближайшую ночь ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Об этом сообщил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшую ночь в Северо-Западном федеральном округе заморозки до минус пяти градусов возможны в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. В Центральном федеральном округе (в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Тамбовской областях) заморозки могут достичь минус четырех градусов, предупредил он.
Вильфанд также сообщил, что заморозки до минус пяти градусов в ближайшую ночь возможны в Приволжском федеральном округе, в Кировской и Нижегородской областях, в республиках Марий-Эл, Чувашия, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, а также в Пермском крае.
На Урале заморозки до минус пяти градусов, по словам синоптика, ожидаются в Свердловской, Челябинской областях и на юге Тюменской области.
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