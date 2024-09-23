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Верховный суд не изменит запрет Wartsila на спор с "Балтзаводом" за рубежом

Верховный суд не изменит запрет Wartsila на спор с "Балтзаводом" за рубежом - 23.09.2024, ПРАЙМ

Верховный суд не изменит запрет Wartsila на спор с "Балтзаводом" за рубежом

Верховный суд (ВС) России отказал финской компании Wartsila Oyj в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете инициировать или продолжать спор с "Балтийским... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:13+0300

2024-09-23T10:13+0300

2024-09-23T10:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) России отказал финской компании Wartsila Oyj в пересмотре решений нижестоящих судов о запрете инициировать или продолжать спор с "Балтийским заводом" в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии, следует из материалов дела. "Отказать Wartsila Oyj Abp в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", – говорится в определении ВС РФ на портале "Электронное правосудие". Как отмечается, доводы, приведенные в кассационной жалобе, "не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера". Согласно материалам дела, финская компания настаивала на пересмотре определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 февраля, которое в мае оставил в силе арбитражный суд Северо-Западного округа. Согласно вердикту судов, Wartsila Oyj запрещено инициировать или продолжать спор с "Балтийским заводом" в арбитражном институте Торговой палаты Финляндии по спорам с "Балтзаводом" вокруг выплат по независимым гарантиям. Они были выданы Wartsila Oyj в качестве обеспечения обязательств своей дочерней компании Wartsila Solutions, которая нарушила обязательства по поставкам оборудования в адрес петербургского судозавода. Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ. С того времени "Балтийский завод" судится с Wartsila и ее дочерней структурой Wartsila Solutions.

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