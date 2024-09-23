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Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН

Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - 23.09.2024, ПРАЙМ

Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН

Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T06:45+0300

2024-09-23T06:45+0300

2024-09-23T06:45+0300

россия

украина

владимир зеленский

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ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский. "Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил дипломат. В то же время Полянский сообщил, что западным государствам придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек". По его словам, это не очень простая задача в текущих условиях.Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.

https://1prime.ru/20240921/zelenskiy-851699509.html

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россия, украина, владимир зеленский