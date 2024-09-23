https://1prime.ru/20240923/zelenskiy-851710267.html
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T06:45+0300
2024-09-23T06:45+0300
2024-09-23T06:45+0300
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_e57130750254abba56eac993cc9e09c3.jpg
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский. "Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил дипломат. В то же время Полянский сообщил, что западным государствам придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек". По его словам, это не очень простая задача в текущих условиях.Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.
https://1prime.ru/20240921/zelenskiy-851699509.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11dcf457ac29fa626e85194780b244ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Полянский: Россия не знакома с "мирным планом" Зеленского
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил дипломат.
В то же время Полянский сообщил, что западным государствам придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек". По его словам, это не очень простая задача в текущих условиях.
Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.
Раскрыто, о чем Зеленский хочет попросить Байдена