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Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - 23.09.2024, ПРАЙМ
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Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН - 23.09.2024, ПРАЙМ
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН
Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T06:45+0300
2024-09-23T06:45+0300
россия
украина
владимир зеленский
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ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский. "Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил дипломат. В то же время Полянский сообщил, что западным государствам придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек". По его словам, это не очень простая задача в текущих условиях.Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
06:45 23.09.2024
 
Россия не знакома с "планом" Зеленского, заявили в постпредстве при ООН

Полянский: Россия не знакома с "мирным планом" Зеленского

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
© POOL
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ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Москва не ознакомлена с "планом победы" украинского лидера Владимира Зеленского и не была приглашена для его обсуждения. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – добавил дипломат.
В то же время Полянский сообщил, что западным государствам придется поддержать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек". По его словам, это не очень простая задача в текущих условиях.
Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что он полностью подготовил план "победы" Украины. По словам Зеленского, он проработал все пункты, ключевые положения и дополнения, поэтому о заморозке кризиса не может идти и речи.
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