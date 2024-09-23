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"Нам нужно больше". Зеленский выдвинул новые требования по приезде в США
"Нам нужно больше". Зеленский выдвинул новые требования по приезде в США - 23.09.2024, ПРАЙМ
"Нам нужно больше". Зеленский выдвинул новые требования по приезде в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, сообщает Associated Press со ссылкой на на... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:28+0300
2024-09-23T10:28+0300
2024-09-23T10:28+0300
вооружения
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, сообщает Associated Press со ссылкой на на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта."Спасибо и нам нужно больше", - процитировал Картрайт Зеленского по приезде на завод.По сообщениям СМИ, мнения американских граждан по вопросу помощи Украине разделились: некоторые выступают за поддержку, в то время как другие считают, что средства следует направить на внутренние проблемы США.Завод в Скрэнтоне является одним из семи заводов, производящих боевую технику для американской армии, и считается отправной точкой в усилиях администрации президента Джо Байдена по ускорению поставок оружия в Украину.
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сша, владимир зеленский
Вооружения, США, Владимир Зеленский
"Нам нужно больше". Зеленский выдвинул новые требования по приезде в США
AP: Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, сообщает
Associated Press со ссылкой на на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.
"Спасибо и нам нужно больше", - процитировал Картрайт Зеленского по приезде на завод.
По сообщениям СМИ, мнения американских граждан по вопросу помощи Украине разделились: некоторые выступают за поддержку, в то время как другие считают, что средства следует направить на внутренние проблемы США.
Завод в Скрэнтоне является одним из семи заводов, производящих боевую технику для американской армии, и считается отправной точкой в усилиях администрации президента Джо Байдена по ускорению поставок оружия в Украину.
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