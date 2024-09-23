https://1prime.ru/20240923/zelenskiy-851713438.html

"Нам нужно больше". Зеленский выдвинул новые требования по приезде в США

"Нам нужно больше". Зеленский выдвинул новые требования по приезде в США - 23.09.2024, ПРАЙМ

"Нам нужно больше". Зеленский выдвинул новые требования по приезде в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, сообщает Associated Press со ссылкой на на... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:28+0300

2024-09-23T10:28+0300

2024-09-23T10:28+0300

вооружения

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, сообщает Associated Press со ссылкой на на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта."Спасибо и нам нужно больше", - процитировал Картрайт Зеленского по приезде на завод.По сообщениям СМИ, мнения американских граждан по вопросу помощи Украине разделились: некоторые выступают за поддержку, в то время как другие считают, что средства следует направить на внутренние проблемы США.Завод в Скрэнтоне является одним из семи заводов, производящих боевую технику для американской армии, и считается отправной точкой в усилиях администрации президента Джо Байдена по ускорению поставок оружия в Украину.

https://1prime.ru/20240923/plan-851712203.html

сша

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сша, владимир зеленский