https://1prime.ru/20240923/zelenskiy-851713995.html

На Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области для Зеленского

На Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области для Зеленского - 23.09.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области для Зеленского

Отношения Зеленского с его западными союзниками потерпят непоправимый ущерб после вытеснения ВСУ из Курской области в ближайшее время. Такое мнение высказал... | 23.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-23T10:57+0300

2024-09-23T10:57+0300

2024-09-23T10:57+0300

украина

сша

запад

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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Отношения Зеленского с его западными союзниками потерпят непоправимый ущерб после вытеснения ВСУ из Курской области в ближайшее время. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Военный обозреватель добавил, что ранее положение Зеленского на фоне поддержки США не было таким шатким, он продолжал выполнять полномочия президента, хотя юридически уже им не является. "Но я думаю, что теперь этот период заканчивается, и что на фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске (украинское название Красноармейска. — ред.), в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве", — отметил Меркурис.Эксперт уточнил, что на текущий момент украинскому лидеру критически важно удержать позиции своей армии в Курской области на период его поездки в США, во время которого он планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретиться с американским президентом Джо Байденом для обсуждения украинского конфликта.

https://1prime.ru/20240923/ssha-851710679.html

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сша

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