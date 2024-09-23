https://1prime.ru/20240923/zelenskiy-851713995.html
На Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области для Зеленского
На Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области для Зеленского - 23.09.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области для Зеленского
Отношения Зеленского с его западными союзниками потерпят непоправимый ущерб после вытеснения ВСУ из Курской области в ближайшее время. Такое мнение высказал... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T10:57+0300
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Отношения Зеленского с его западными союзниками потерпят непоправимый ущерб после вытеснения ВСУ из Курской области в ближайшее время. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.Военный обозреватель добавил, что ранее положение Зеленского на фоне поддержки США не было таким шатким, он продолжал выполнять полномочия президента, хотя юридически уже им не является. "Но я думаю, что теперь этот период заканчивается, и что на фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске (украинское название Красноармейска. — ред.), в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве", — отметил Меркурис.Эксперт уточнил, что на текущий момент украинскому лидеру критически важно удержать позиции своей армии в Курской области на период его поездки в США, во время которого он планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретиться с американским президентом Джо Байденом для обсуждения украинского конфликта.
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На Западе назвали последствия провала ВСУ в Курской области для Зеленского
Меркурис: провал ВСУ в Курской области испортит отношения Зеленского и США
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ.
Отношения Зеленского с его западными союзниками потерпят непоправимый ущерб после вытеснения ВСУ из Курской области в ближайшее время. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Duran.
Военный обозреватель добавил, что ранее положение Зеленского на фоне поддержки США не было таким шатким, он продолжал выполнять полномочия президента, хотя юридически уже им не является.
"Но я думаю, что теперь этот период заканчивается, и что на фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске (украинское название Красноармейска. — ред.), в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве", — отметил Меркурис.
Эксперт уточнил, что на текущий момент украинскому лидеру критически важно удержать позиции своей армии в Курской области на период его поездки в США, во время которого он планирует выступить на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретиться с американским президентом Джо Байденом для обсуждения украинского конфликта.
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