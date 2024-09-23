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Песков раскрыл отношение Кремля к "плану победы" Зеленского
Песков раскрыл отношение Кремля к "плану победы" Зеленского - 23.09.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл отношение Кремля к "плану победы" Зеленского
В Кремле прокомментировали отношение к распространяемой в СМИ информации о намерениях украинского лидера Владимира Зеленского представить Соединенным Штатам... | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T13:30+0300
2024-09-23T13:30+0300
2024-09-23T13:30+0300
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Кремле прокомментировали отношение к распространяемой в СМИ информации о намерениях украинского лидера Владимира Зеленского представить Соединенным Штатам новый "план победы" Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что полностью проработал "план победы" Украины в конфликте с Россией. По его словам, он намерен в ближайшее время представить его американскому президенту Джо Байдену.Так, Песков подчеркнул, что на данный момент в СМИ циркулирует очень много противоречивой информации, поэтому реакция Кремля остается сдержанной. По его словам, это будет проанализировано и изучено позже."Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Изучим, пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной информации, поэтому к этому относимся очень сдержанно", - сказал пресс-секретарь президента России.
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков раскрыл отношение Кремля к "плану победы" Зеленского
Песков: Кремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о "плане победы" Зеленского
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В Кремле прокомментировали отношение к распространяемой в СМИ информации о намерениях украинского лидера Владимира Зеленского представить Соединенным Штатам новый "план победы" Украины. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что полностью проработал "план победы" Украины в конфликте с Россией. По его словам, он намерен в ближайшее время представить его американскому президенту Джо Байдену.
Так, Песков подчеркнул, что на данный момент в СМИ циркулирует очень много противоречивой информации, поэтому реакция Кремля остается сдержанной. По его словам, это будет проанализировано и изучено позже.
"Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Изучим, пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной информации, поэтому к этому относимся очень сдержанно", - сказал пресс-секретарь президента России.
В США рассказали, к чему может привести "план победы" Зеленского