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Золото дорожает четвертый день подряд
Золото дорожает четвертый день подряд - 23.09.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает четвертый день подряд
Стоимость золота растет в понедельник вечером, четвертую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов. | 23.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-23T18:53+0300
2024-09-23T18:53+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, четвертую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,05 доллара, или на 0,34%, до 2 655,25 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 2 659,7 доллара. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,04%, до 31,177 доллара за унцию. За предыдущие три торговых сессии золото подорожало на 2%. На прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за четыре года понизила учетную ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. "Понижение процентной ставки в США может способствовать росту золота", - цитирует издание Barron's президента отдела мировых рынков EverBank Криса Гаффни (Chris Gaffney). Он также отметил, что понижение ставки ФРС может ослабить доллар, что, соответственно, положительно отразится на котировках драгоценного металла. В четверг инвесторы ждут публикации окончательных данных о росте ВВП США. Промежуточная оценка показала, что американская экономика во втором квартале увеличилась на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), первая оценка предполагала рост на 2,8% в пересчете на год. Эти данные могут иметь влияние на действия ФРС США по итогам ноябрьского заседания.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа Comex
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером, четвертую торговую сессию подряд находится в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,05 доллара, или на 0,34%, до 2 655,25 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 2 659,7 доллара. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,04%, до 31,177 доллара за унцию.
За предыдущие три торговых сессии золото подорожало на 2%. На прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за четыре года понизила учетную ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
"Понижение процентной ставки в США может способствовать росту золота", - цитирует издание Barron's президента отдела мировых рынков EverBank Криса Гаффни (Chris Gaffney). Он также отметил, что понижение ставки ФРС может ослабить доллар, что, соответственно, положительно отразится на котировках драгоценного металла.
В четверг инвесторы ждут публикации окончательных данных о росте ВВП США. Промежуточная оценка показала, что американская экономика во втором квартале увеличилась на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), первая оценка предполагала рост на 2,8% в пересчете на год. Эти данные могут иметь влияние на действия ФРС США по итогам ноябрьского заседания.
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